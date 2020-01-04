Общество

8 минут назад

Новогодний автохам (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Новогодний автохам (ФОТО)

Первые зафиксированные случаи хамской парковки в год крысы.

Первые автохамы-2020 попались в объектив наших читателей уже в новогоднюю ночь. Увы, но проблема хамских парковок не исчезает и в новом году, а значит продолжится и наша рубрика, в которой мы вместе с общественностью призываем водителей парковать авто по правилам, а не ссылаться на фальшивые заявления, что им не хватает мест для стоянок (что совсем не так).

Возьмем, например, верхний снимок с улицы Кривенкова, 31. Езда по тротуару – серьезное нарушение ПДД, но водитель пошел на него, хотя недалеко находится стоянка. Да, платная, но ведь и бензин никто не раздает даром, верно? Сфотографировано 3 января в 13:30 (дату и время указываем для ГИБДД, поскольку на каждый опубликованный здесь снимок реагирует автоинспекция).

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Еще один «красавец» на улице Фрунзе, снят 2.01 в 11.40. О пешеходах не подумал вовсе, а ведь у них – ни альтернативной дороги, кроме той, по которой носятся автомобили, ни крыльев.

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Фрунзе, 30, сфотографировано 3 января в 12.00. Формально нарушения нет, но как прикажете увозить мусор от дома?

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Катукова, 36, фото от 3 января в 8:55. Очередной любитель оставлять машину в любом неположенном месте, лишь бы ему было удобно.

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А эти ребята не просто бросают машины, где им захочется и ездят по газонам. Они еще и отгородили себе пространство возле дома № 21 в 9-м микрорайоне, что категорически запрещено. Автор снимка отмечает, что проволока натянута уже около полугода – к примеру, это снимок сделан наутро после новогодней ночи, 1 января.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

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