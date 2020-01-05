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22 минуты назад

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

СК начал доследственную проверку из-за инцидента

В Уссурийске стоматолог избил посетительницу, которая обратилась за помощью для своего маленького сына, сообщает РЕН ТВ.

Мать с ребенком обратилась в клинику за экстренной помощью, потому что малыш два дня ничего не ел из-за болей. В регистратуре женщине сообщили, в какой кабинет пройти, однако врач отказал в помощи, не объясняя причин. Она потребовала написать письменный отказ, однако стоматолог не реагировал на просьбы.

Женщина достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на видео. Тогда стоматолог схватил ее за руку, начал ломать пальцы и бить локтем по голове. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальца.

В региональном Минздраве сообщили, что факт нанесения телесных повреждений подтвердился. «Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия».

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике.
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