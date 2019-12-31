Происшествия
сегодня, 12:44
Ветер повалил новогоднюю конструкцию на Городище
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Вечером 30 декабря ветер повалил часть новогодней конструкции («Сказочный камин» с «Котом», «Креслами», «Пуфом» и «Подарками») на Городище.
Падение элемента «Сказочный камин» записала камера наблюдения.
Вечером 30 декабря в Липецке усилился северо-западный ветер, скорость его порывов составила 15-20 м/с.
Падение элемента «Сказочный камин» записала камера наблюдения.
Вечером 30 декабря в Липецке усилился северо-западный ветер, скорость его порывов составила 15-20 м/с.
Марат
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В Липецке
Вован
Ха ха рукозадые
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