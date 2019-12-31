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Ветер повалил новогоднюю конструкцию на Городище

30 1466
#ветер
2
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Вечером 30 декабря ветер повалил часть новогодней конструкции («Сказочный камин» с «Котом», «Креслами», «Пуфом» и «Подарками») на Городище.

Падение элемента «Сказочный камин» записала камера наблюдения. 

Вечером 30 декабря в Липецке усилился северо-западный ветер, скорость его порывов составила 15-20 м/с.
30 1466
#ветер
2

Комментарии (30)

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Марат

2 минуты назад
Могло и ребенка убить,за такую рукопопость можно 5 лет лагерей получить
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Дед Мороз.

3 минуты назад
Задуло едерастов.
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Хорошо

7 минут назад
Ха ха рукозадые, народ не прокурил что он не прикручен. А тоб красовался на чьей нибудь даче-красота эта.
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В Липецке

7 минут назад
Пришло время криворуких коекакеров.Не на х послать ,ни дома оставить.Дальше будет еще хуже.
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Вован

8 минут назад
Наверное, опять происки путинской клики... Да слава Богу, что случилось это не в новогоднюю ночь, когда там были бы люди!
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Ха ха рукозадые

10 минут назад
Они не прилипали, и что снег зимой пойдет едерасты не знали и ветер не ожидали
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житель

12 минут назад
это падение заковырялкиной,скорее бе ей.....
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гость

16 минут назад
Вместе с этим известно, что работы по обеспечению Городища автоматизированной система полива газона, который этим летом не радовал глаз своей зеленью, обошлись парку в 2 878 571 рубль. Выполнение услуг без торгов поручили ИП . У подрядчика есть время до 20 декабря, чтобы закончить все работы. Какие-либо детали по объему услуг и качеству материалов в документации к контракту не сообщаются.
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Они не прилипали

18 минут назад
Жители, а просто поставили... не думали что ветер такой будет. Думали так сойдет.....
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Местный

19 минут назад
Жека, еще питарду проглотил забыл или салют в унитазе
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