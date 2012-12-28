Все новости
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
Режим угрозы атак БПЛА объявлен в Липецкой области
Происшествия
Еще трое липчан вернулись из плена
Общество
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Общество
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Общество
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Над Липецкой областью снова чистое небо
Общество
Общество
сегодня, 08:26

Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота

Собирателю самострела грозит до 6 лет лишения свободы.

Как рассказали в УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о противоправной деятельности 35-летнего селянина и нагрянули к нему с проверкой. В ходе осмотра жилья подозреваемого полицейские обнаружили металлический ствол, ударно-спусковой механизм, а также ёмкость с 65 патронами.

Изъятое оборудование направили на исследование специалистам Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.

Экспертиза показала, что найденный предмет является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, полностью пригодным для ведения стрельбы. Выяснилось, что мужчина смастерил его кустарным способом, переделав специальное устройство для забоя скота, применив подручные материалы. Найденные боеприпасы оказались заводского производства. Они предназначаются также для использования в особых пиротехнических приспособлениях, используемых при забое животных, и полностью соответствуют своему прямому назначению.

На данный момент следственными органами завершено расследование уголовного дела. Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям: незаконное изготовление оружия, а также его хранение вместе с боеприпасами. Материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Максимальное наказание, которое грозит умельцу по инкриминируемым ему частям статей, составляет до шести лет лишения свободы.
оружие
