Общество
сегодня, 08:26
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Собирателю самострела грозит до 6 лет лишения свободы.
Изъятое оборудование направили на исследование специалистам Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.
Экспертиза показала, что найденный предмет является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, полностью пригодным для ведения стрельбы. Выяснилось, что мужчина смастерил его кустарным способом, переделав специальное устройство для забоя скота, применив подручные материалы. Найденные боеприпасы оказались заводского производства. Они предназначаются также для использования в особых пиротехнических приспособлениях, используемых при забое животных, и полностью соответствуют своему прямому назначению.
На данный момент следственными органами завершено расследование уголовного дела. Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям: незаконное изготовление оружия, а также его хранение вместе с боеприпасами. Материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Максимальное наказание, которое грозит умельцу по инкриминируемым ему частям статей, составляет до шести лет лишения свободы.
Комментарии