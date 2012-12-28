Комиссия по выборам главы города закончит свою работу 26 апреля. После чего у губернатора будет еще 30 дней, чтобы определиться с не менее чем двумя кандидатурами на ставшую вакантной 24 февраля должность.

Прошла неделя с начала работы комиссия по выборам главы Липецка. Выдвинуть кандидатов на должность, ставшую вакантной 24 февраля после ухода в отставку Романа Ченцова, могут политические партии, общественные организации и другие уполномоченные структуры. Как стало известно GOROD48, от горсовета кандидатур не выдвинуто. То есть никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром.Нового главу Липецка выбирают не так, как предыдущего. В 2024 году после истечения пятилетних полномочий Евгении Уваркиной документы от кандидатов в мэры собирала комиссия при горсовете. Сейчас это делает комиссия при губернаторе — такие изменения в Законе «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области» приняты областным Советом в ноябре прошлого года — это была 27-я правка закона с момента его принятия в декабре 2014 года.По новой редакции закона, глава городского округа избирается местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных губернаторской комиссией. То есть мэра Липецкий горсовет будет выбирать из одобренных Игорем Артамоновым кандидатур.Помочь губернатору с выбором, в свою очередь, могут представленные в Госдуме или областном Совете политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Каждый из этих субъектов вправе внести губернатору только одну кандидатуру на должность мэра Липецка. В законе сказано, что в предложениях должны фигурировать кандидатуры с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.Этот предварительный период продлится 60 суток, до 26 апреля. После этого губернатору дается еще 30 суток для определения с не менее двумя кандидатурами, которые он должен внести в Липецкий горсовет. Следовательно, выборы нового мэра могут состояться в начале июня.