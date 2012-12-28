Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Трое липчан вернулись из плена
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Читать все
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения
Общество
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Читать все
Общество
152
16 минут назад

Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром

Комиссия по выборам главы города закончит свою работу 26 апреля. После чего у губернатора будет еще 30 дней, чтобы определиться с не менее чем двумя кандидатурами на ставшую вакантной 24 февраля должность.

Прошла неделя с начала работы комиссия по выборам главы Липецка. Выдвинуть кандидатов на должность, ставшую вакантной 24 февраля после ухода в отставку Романа Ченцова, могут политические партии, общественные организации и другие уполномоченные структуры. Как стало известно GOROD48, от горсовета кандидатур не выдвинуто. То есть никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром.

Нового главу Липецка выбирают не так, как предыдущего. В 2024 году после истечения пятилетних полномочий Евгении Уваркиной документы от кандидатов в мэры собирала комиссия при горсовете. Сейчас это делает комиссия при губернаторе — такие изменения в Законе «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области» приняты областным Советом в ноябре прошлого года — это была 27-я правка закона с момента его принятия в декабре 2014 года.

По новой редакции закона, глава городского округа избирается местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных губернаторской комиссией. То есть мэра Липецкий горсовет будет выбирать из одобренных Игорем Артамоновым кандидатур.

Помочь губернатору с выбором, в свою очередь, могут представленные в Госдуме или областном Совете политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Каждый из этих субъектов вправе внести губернатору только одну кандидатуру на должность мэра Липецка. В законе сказано, что в предложениях должны фигурировать кандидатуры с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.

Этот предварительный период продлится 60 суток, до 26 апреля. После этого губернатору дается еще 30 суток для определения с не менее двумя кандидатурами, которые он должен внести в Липецкий горсовет. Следовательно, выборы нового мэра могут состояться в начале июня.
выборы мэра
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить