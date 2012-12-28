Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла

По факту обмана при онлайн-сделке возбуждено уголовное дело.

В январе жительница Грязинского округа вместе с супругом нашла на тематическом канале в соцсетях предложение о продаже квадроцикла, который они решили приобрести. Менеджер оформил с ними договор онлайн. По условиям сделки требовалось внести предоплату 10%, а также предоставить паспортные данные и адрес.На следующий день после получения 17,5 тысячи рублей злоумышленники потребовали оплатить остаток. Женщина тремя переводами отправила мошенникам 252 тысячи рублей. После оплаты ей прислали номер для отслеживания товара, однако техника так и не поступила, а менеджер перестал выходить на связь.На официальном сайте компании покупательнице пояснили, что организация не ведёт сделки через соцсети. Женщина обратилась в полицию.как сообщили в УМВД России по липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».