Происшествия
37 минут назад
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
По факту обмана при онлайн-сделке возбуждено уголовное дело.
На следующий день после получения 17,5 тысячи рублей злоумышленники потребовали оплатить остаток. Женщина тремя переводами отправила мошенникам 252 тысячи рублей. После оплаты ей прислали номер для отслеживания товара, однако техника так и не поступила, а менеджер перестал выходить на связь.
На официальном сайте компании покупательнице пояснили, что организация не ведёт сделки через соцсети. Женщина обратилась в полицию.
как сообщили в УМВД России по липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
