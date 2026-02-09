Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта

Наш путеводитель по главному женскому празднику.

В вашем браузере отключен JavaScript





7 марта в Липецке будет от 0 до -2 градусов, затем в международный женский день немного потеплеет – 1-3 градуса тепла. Однако уже 9 марта погода вернётся к прежним значениям – вновь от 0 до -2. Существенных осадков в праздники не намечается.









- ул. Подгоренская, 14а, 14б, 14в, 16, 16а. 18, 18а, 20, 28.









7 и 8 марта с 9:00 до 17:00 останутся без электричества:





- ул. Московская, 34.









9 марта с 9:00 до 17:00 погрузится во мрак:





– ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая дом 24.









Липецкий государственный духовой оркестр под руководством главного дирижёра Василия Збаражского приготовили отличный подарок липчанкам. Одной из солисток станет Александра Лазарчук, жемчужина русского народного вокала, серебряный и бронзовый призёр Всероссийских Дельфийских игр России. Вместе с нею выступит Виталий Филимонов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист военного образцового оркестра Почетного караула Миобороны РФ.









В основу легли три новеллы американского классика «Черствые булки», «Фараон и хорал» и «Купидон порционно». Героями трёх отдельных сюжетов становятся простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, полицейский.… Специально для этой постановки была поставлена даже сцена драки в баре между официантом и посетителем, который очень хотел в тюрьму.













16:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+).









7 марта в 11:00 в Бахановом саду начнётся праздничная семейно-анимационная программа «Выходи гулять» (6+).













Фото vk.com/parki48lip

«Я не помню» — трогательная и нежная новелла о памяти сердца, которую не властно стереть даже время.









7 и 8 марта в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого покажут премьеру спектакля «Вестсайдская история» (16+).









8 марта в 17:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся праздничный концерт липецких вокалистов Маргариты Петрухинов и Даниила Ишкова (12+).











