Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Наш путеводитель по главному женскому празднику.
С Международным женским днём поздравляет известная липецкая певица Ольга Владимирова песней «Весна».
Выступление в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ совместно с группой «Квартал 48». Музыканты Руслан Копылов (гитара), Сергей Шефов (клавишные), Евгений Рымар (бас-гитара), Дмитрий Севостьянов (барабаны). Видео снял Аркадий свиридов.
7 марта в Липецке будет от 0 до -2 градусов, затем в международный женский день немного потеплеет – 1-3 градуса тепла. Однако уже 9 марта погода вернётся к прежним значениям – вновь от 0 до -2. Существенных осадков в праздники не намечается.
Отключение воды
7 марта с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Крайняя, , 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
- ул. Подгоренская, 14а, 14б, 14в, 16, 16а. 18, 18а, 20, 28.
Отключения света
7 и 8 марта с 9:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Московская, 34.
9 марта с 9:00 до 17:00 погрузится во мрак:
Желаем в праздники всем здоровья, но если что…
В субботу, 7 марта, поликлиники Липецка будут работать по графику выходного дня т.е. до обеда и приём проведут только дежурные терапевты. 8 марта лечебные учреждения будут закрыты в связи с праздником, 9 марта – тоже (перенос выходного с воскресенья). Получить можно только экстренную помощь.
Травмпункты для взрослых, работающие в круглосуточном режиме:
– ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» на улице Космонавтов дом 39;
– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» на улице Ушинского дом 10;
– ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая дом 24.
Круглосуточные детские травмпункты:
– ГУЗ «Областная детская больница» на улице Московская дом 6а;
– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» для подростков от 15 до 17 лет
Экстренную госпитализацию будут проводить по графику стационарных дежурств. За офтальмологической помощью пациенты смогут обратиться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» на улице Ленина дом 35. Срочную стоматологическую помощь будут оказывать в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» на улице Циолковского дом 22.
Главный концерт к празднику
7 марта в 17:00 Липецкая государственная филармония приглашает в зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на концерт «Любимым женщинам» (12+).
Липецкий государственный духовой оркестр под руководством главного дирижёра Василия Збаражского приготовили отличный подарок липчанкам. Одной из солисток станет Александра Лазарчук, жемчужина русского народного вокала, серебряный и бронзовый призёр Всероссийских Дельфийских игр России. Вместе с нею выступит Виталий Филимонов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист военного образцового оркестра Почетного караула Миобороны РФ.
В программе песни известных композиторов, в том числе из популярных кинофильмов, такие как А. Пахмутова, «Нежность»; А. Жигарев, В. Шаинский, «А он мне нравится»; Н. Рябинин, В. Добрынин, «Колдовское озеро»; Р. Рождественский, А. Бабаджанян, «Судьба» и многие другие.
Мюзикл
7 и 8 марта в 17:00 в «Унионе» покажут ставший культовым музыкальный спектакль филармонии «Купидон, фараон и булки» по произведениям О.Генри (6+).
В основу легли три новеллы американского классика «Черствые булки», «Фараон и хорал» и «Купидон порционно». Героями трёх отдельных сюжетов становятся простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, полицейский.… Специально для этой постановки была поставлена даже сцена драки в баре между официантом и посетителем, который очень хотел в тюрьму.
«Я поведу тебя в музей»
Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на экскурсии выходного дня, в ходе которых экспозиции можно осмотреть по символической цене.
7 марта:
12:00 — «Липецкая земля» (6+);
16:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+).
8 марта:
12:00 — «Живописная Россия» (6+);
16:00 — «Старый город» (6+).
Под открытым небом
7 марта в 11:00 в Бахановом саду начнётся праздничная семейно-анимационная программа «Выходи гулять» (6+).
Фото vk.com/parki48lip
Встреча на свежем воздухе, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником, весело провести время в компании любимых персонажей и зарядиться хорошим настроением на все выходные!
Бесплатное кино
7 марта в 17:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на мероприятие Международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Липчан ждёт программа «Звёзды в коротком метре» (16+).
«Не Дед Мороз» — дерзкая история о том, что начать жизнь с чистого листа и влюбиться можно даже... уволившись с должности главного волшебника страны!
«Я не помню» — трогательная и нежная новелла о памяти сердца, которую не властно стереть даже время.
«Замуж второй раз» — ироничный и жизненный взгляд на семейные узы и вопрос: а не пора ли снова стать счастливой?
«Про корову» — честная история о наследстве, деревне и о том, как одна сделка может зацепить за живое.
Вход свободный.
Подарок для мамы своими руками
7 марта в 14:00 важное мероприятие состоится в Областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) – мастер класс «Цветы для мамы» (6+).
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Участников научат создавать своими руками яркую праздничную открытку, наполненную теплом, заботой и любовью. Каждый «букет» станет особенным — ведь он будет сделан для самой дорогой и любимой мамы.
Театр
7 и 8 марта в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого покажут премьеру спектакля «Вестсайдская история» (16+).
Подробнее о постановке тут.
Французский шансон
8 марта в 17:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся праздничный концерт липецких вокалистов Маргариты Петрухинов и Даниила Ишкова (12+).
Мастер-классы
9 марта завершить выходные можно весёлыми занятиями для взрослых и детей.
В 12:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й мк-рн,.18, кв.47) урок по росписи глиняных фигурок (6+).
Фото vk.com/erudit_lip
В 15:00 в библиотеке «Солнечной» (Сиреневый проезд, 3) начнётся мастер-класс по созданию магнитика «Мой блестящий друг» в технике алмазной мозаики (6+).
Дорогие липчанки! Поздравляем вас с Международным женским днём. Желаем всего самого наилучшего и прежде всего – отличных и приятных новостей. Все самые главные новости региона вы можете получить не только в праздник, а в любой день на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.
