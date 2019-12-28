Происшествия

вчера, 14:21

Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса

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#Ольга Крючкова
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Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса

В отношении экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений сняты обвинения в незаконном предпринимательстве и незаконном образовании юридического лица.

Как уже сообщал GOROD48, заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («получении через посредника взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

А вот и еще одна новость. Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ вынесли постановление о прекращении уголовного преследования экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой по делу о подготовке к строительству трассы «Шелковый путь», которая должна соединить Шанхай и Гамбург. В отношении нее сняты обвинения по преступлениям, квалифицируемым по ст. 173.1 («незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Данное решение поставило промежуточную точку в громком уголовном деле, возбужденном летом прошлого года в отношении тогда руководителя УИЗО региона и ее бывшего заместителя Михаила Бакланова (потом работавшего председателем департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка).

- Следствие пришло к выводу о том, что Ольга Крючкова просто выполняла свою работу, формируя по поручению президента РФ и Кабмина земельный коридор, по которому должна пройти трасса «Шелковый путь» (часть автомобильного маршрута «Западная Европа-Западный Китай»). На территории России дорога должна быть проложена на расстояние порядка двух тысяч километров по территориям Оренбургской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Смоленской областей. Как ни странно, вместо благодарности за выполненную работу она получила статус обвиняемой и была уволена за это с госслужбы. Как выяснилось, обвинение строилось на показаниях одного засекреченного по непонятным причинам свидетеля, который к концу следствия отказался от своих показаний в полном объеме, мотивируя это тем, что следователь неверно записал его показания, а протокол допроса он подписал, не читая. В конце концов, здравый смысл восторжествовал. Уголовное дело, возбужденное липецкими силовиками, прекращено в Москве по реабилитирующим основаниям, - прокомментировал случившееся GOROD48 Сергей Резов, адвокат Ольги Крючковой.

Несмотря на прекращение двух уголовных дел, Ольга Крючкова по-прежнему находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Соответственно, под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Бакланова и Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Также по версии следствия соучастники Крючковой способствовали выполнению действий в пользу взяткодателя в части подготовки и передачи соответствующих документов от Крючковой.

- Однако в материалах уголовного дела объективных и достоверных доказательств, подтверждающих получение моей подзащитной взятки, нет. В деле отсутствует как предмет взятки - денежные средства ни у кого не изымались, так очевидцы передачи взятки. Из 32 проведенных по делу фоноскопических экспертиз ни одна не связана с Ольгой Крючковой. Нет ни одной видео- или аудиозаписи, подтверждающих передачу или получение взятки Крючковой. Михаил Бакланов, кстати, прямо отрицает передачу взятки, а Владимир Писаренко считает, что участвовал в сопровождении гражданско-правой сделки. Таким образом, сторона защиты считает предъявленное Крючковой обвинение не обоснованным, или, как минимум, неверной квалификацию ее действий, - резюмирует адвокат Сергей Резов.

Данное уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Липецка после новогодних праздников. Обвиняемые по нему пока не этапированы из Москвы в Липецк.
142 8224
#Ольга Крючкова
3

Комментарии (142)

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progisis

27 минут назад
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Хахаха

57 минут назад
федор, там Никитенкова командует. И будет командовать. Ушёл Ее паровоз))))
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Сталин

сегодня, 13:21
Не представлю если на её место был человек не с русской фамилией,грузин,армянин,азербайджанец.Был полный пипец на вес мир.
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федор

сегодня, 13:18
У неё в кабинете идёт ремонт,ждут на работе после нового года.И смех и грех.Умом России не понять.
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Сталин

сегодня, 13:16
Виновата ли я что люблю.Скоро и с Захарова М.всё снимут.Шеф сказал до 1000 000 000 не трогать,мелкое * .
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Денег с них

сегодня, 13:15
Мишаня, вытрясти. Заработанные честными трудами пахарей))) сажать их! Кормить их. Зачем они? Бабло пусть отдают.... и дальше пахать.
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Мишаня

сегодня, 12:40
Там понятно сразу было, Ну,хорошо ! А,далее то что и зачем Б. Трясти его,как грушу в чьих то корыстных интересах или возбудить уголовное дело на всю липецкую тусовку?
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Работник

сегодня, 12:29
Точно, шестерки. Значит все спектакль.
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Там понятно сразу было

сегодня, 10:39
Работник, зачем Москве 2 -6ки? Клевцов и Крючкова-2 прыща( без обид если) есть никто-звать никак. Сразу понятно было зачем. Богатый дядя нуден. На букву Б.
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Коллеги это пипец

сегодня, 10:23
Постарались в Москве коллеги бывшие подследственных,Королев с Гулей помогли,а то так снова придут в совет федераций с арестом!
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