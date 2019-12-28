вчера, 14:21
Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса
В отношении экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений сняты обвинения в незаконном предпринимательстве и незаконном образовании юридического лица.
А вот и еще одна новость. Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ вынесли постановление о прекращении уголовного преследования экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой по делу о подготовке к строительству трассы «Шелковый путь», которая должна соединить Шанхай и Гамбург. В отношении нее сняты обвинения по преступлениям, квалифицируемым по ст. 173.1 («незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Данное решение поставило промежуточную точку в громком уголовном деле, возбужденном летом прошлого года в отношении тогда руководителя УИЗО региона и ее бывшего заместителя Михаила Бакланова (потом работавшего председателем департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка).
- Следствие пришло к выводу о том, что Ольга Крючкова просто выполняла свою работу, формируя по поручению президента РФ и Кабмина земельный коридор, по которому должна пройти трасса «Шелковый путь» (часть автомобильного маршрута «Западная Европа-Западный Китай»). На территории России дорога должна быть проложена на расстояние порядка двух тысяч километров по территориям Оренбургской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Смоленской областей. Как ни странно, вместо благодарности за выполненную работу она получила статус обвиняемой и была уволена за это с госслужбы. Как выяснилось, обвинение строилось на показаниях одного засекреченного по непонятным причинам свидетеля, который к концу следствия отказался от своих показаний в полном объеме, мотивируя это тем, что следователь неверно записал его показания, а протокол допроса он подписал, не читая. В конце концов, здравый смысл восторжествовал. Уголовное дело, возбужденное липецкими силовиками, прекращено в Москве по реабилитирующим основаниям, - прокомментировал случившееся GOROD48 Сергей Резов, адвокат Ольги Крючковой.
Несмотря на прекращение двух уголовных дел, Ольга Крючкова по-прежнему находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Соответственно, под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Бакланова и Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Также по версии следствия соучастники Крючковой способствовали выполнению действий в пользу взяткодателя в части подготовки и передачи соответствующих документов от Крючковой.
- Однако в материалах уголовного дела объективных и достоверных доказательств, подтверждающих получение моей подзащитной взятки, нет. В деле отсутствует как предмет взятки - денежные средства ни у кого не изымались, так очевидцы передачи взятки. Из 32 проведенных по делу фоноскопических экспертиз ни одна не связана с Ольгой Крючковой. Нет ни одной видео- или аудиозаписи, подтверждающих передачу или получение взятки Крючковой. Михаил Бакланов, кстати, прямо отрицает передачу взятки, а Владимир Писаренко считает, что участвовал в сопровождении гражданско-правой сделки. Таким образом, сторона защиты считает предъявленное Крючковой обвинение не обоснованным, или, как минимум, неверной квалификацию ее действий, - резюмирует адвокат Сергей Резов.
Данное уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Липецка после новогодних праздников. Обвиняемые по нему пока не этапированы из Москвы в Липецк.
progisis
Хахаха
Сталин
федор
Сталин
Денег с них
Мишаня
Работник
Там понятно сразу было
Коллеги это пипец