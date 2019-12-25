Происшествия

38 минут назад

Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце

2 572
#авария #ДТП

Предварительная версия причины ДТП - несоблюдение очередности проезда.

Вчера около 19:30 в Ельце на улице Орджоникизде произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением 71-летнего мужчины и «Лады-Приоры» с 26-летним водителем за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 25-летняя пассажирка «семерки». С различными травмами были доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда, сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Последствия аварии сняли очевидцы.


2 572
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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15 минут назад
Врач, твой неуправляемый инотаз под управлением тебя - малолетнего слабоумного дебила смертельное сочетание куска спрессованного дерьма, завернутого в фольгу, который не осознает, что пытается управлять иновысранным дерьмом, а не автомобилем!
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Врач

24 минуты назад
ВАЗ под управлением 71-летнего это смертельное сочетание, ведро с болтами управляемое старым маразматиком, который уже не осознает кто и что вокруг него....
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