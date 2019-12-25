Происшествия
38 минут назад
Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце
Предварительная версия причины ДТП - несоблюдение очередности проезда.
Вчера около 19:30 в Ельце на улице Орджоникизде произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением 71-летнего мужчины и «Лады-Приоры» с 26-летним водителем за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 25-летняя пассажирка «семерки». С различными травмами были доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
Последствия аварии сняли очевидцы.
Последствия аварии сняли очевидцы.
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