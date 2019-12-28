Общество
сегодня, 10:00
Если вам надоел салат «Оливье»
13 2129
Из обычных ингредиентов готовим необычные блюда.
Наш новогодний стол невозможно представить без нескольких блюд: салата «Оливье», селедки под шубой, холодца. И все это, конечно, вкусно. Но когда у родственников и друзей на столах то же самое, что у вас, а новогодние каникулы растянуты больше чем на неделю, то возникает резонный вопрос: чем удивить гостей?
Мы задали этот вопрос Нине Белоусовой, директору Липецкого техникума общественного питания. И попросили рассказать о том, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Нас пригласили в этот техникум и показали мастер-класс по приготовлению такого меню силами студентов, уже отмеченных за мастерство наградами региональных и Всероссийских первенств.
Студенты приготовили три блюда из рыбы и птицы, которые обошлись в две тысячи рублей. Следуя нашей инструкции, любая хозяйка сможет удивить семью или гостей этими яствами с необычным вкусом.
1. Рулет из семги
Блюдо из соленой рыбы приготовил Роман Афанасьев (2-е место на четвертом региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills по компетенции поварское дело).
Филе соленой семги укрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком. Рыбу смазываем тонким слоем сливочного масла, сворачиваем в рулет, убираем в холодильник на 15 минут.
Гарнир. Одно очищенное от шкурки зеленое яблоко, один желтый и один красный болгарский перец нарезаем соломкой. Измельчаем корень имбиря. Всю эту массу перемешиваем и убираем в холодильник до подачи.
Одно красное яблоко нарезаем полукольцами, а один лимон - кольцами. Сворачиваем в бутон розочкой.
Подача. По краю тарелки выкладываем полукольцом салат. Рядом помещаем яблочно-лимонный «цветок». Выкладываем порезанный под углом рулет (рыбные кольца). Сверху украшаем измельченными маслинами и веточкой укропа.
Семга соленая (500 гр), масло сливочное (100 гр), яблоко зеленое, яблоко красное, лимон, перец (болгарский) красный, перец желтый, имбирь (30 гр), оливки, укроп.
2. Филе птицы, фаршированное овощами
Это банкетное блюдо приготовил Алексей Котов (победитель регионального чемпионата среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2019», участник Всероссийского конкурса «Абилимпекс-2019»).
Филе курицы отбить, смазать творожным сыром. Обсыпать измельченными грибами, фисташками, посолить-поперчить по вкусу, завернуть в полоски бекона, обернуть в фольгу. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.
Гарнир. Шинкуем цуккини, болгарский перец и лук. Обжариваем на оливковом масле до готовности. Солим-перчим по вкусу.
Соус. Провариваем шпинат. Отцеживаем воду, пробиваем шпинат в блендере. Увариваем 30-процентные сливки до консистенции жидкой сметаны. Вливаем в шпинат, добавляем сливочное масло, доводим до вкуса, солим-перчим. Увариваем до нужной консистенции.
Подача. Выкладываем на блюдо порезанное филе, поливаем соусом.
Курица (180 гр), бекон (20 гр), сыр творожный (15 гр), фисташки (10 гр), перец болгарский (25 гр), шампиньоны (20 гр), лук репчатый, цуккини (штука), один болгарский перец, лук-порей, сливки (120 гр), шпинат (200 гр), сливочное масло (50 гр), соль-перец.
3. Утиная грудка с гарниром и ягодами в винном соусе
Блюдо приготовил Максим Воржев (золотая медаль 9-х молодежных Дельфийских игр в номинации «кулинарное искусство»).
Филе утки обжариваем на сковороде с каждой стороны по три минуты (medium well - средняя прожарка). Доводим в духовке 5 минут при 180 градусах.
Гарнир. Нарезаем соломкой красный лук и красную капусту. Обжариваем до полуготовности на оливковом масле. Заливаем глинтвейном и тушим 5-7 минут. Добавляем очищенное яблоко, порезанное кубиками, мед и доводим до вкуса.
Соус. Грушу заливаем вином, добавляем ягоды, мед, томим 15 мин. Добавляем сахар.
Подача. На тарелку выкладываем гарнир. Утку режем пополам, кладем на гарнир. Рядом ставим грушу. Поливаем утку винно-ягодным соусом. На украшение положить салаты «Айсберг» и «Романо», редис, огурец, морковь, лук-сувид.
Утиное филе (200 гр), капуста красная (200 гр), лук красный (40 гр), одно яблоко, глинтвейн (напиток можно сделать из красного сухого вина и специй), мед (чайная ложка). Для соуса: одна груша, ягоды брусники, черной смородины, вишня, столовая ложка меда.
Мы задали этот вопрос Нине Белоусовой, директору Липецкого техникума общественного питания. И попросили рассказать о том, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Нас пригласили в этот техникум и показали мастер-класс по приготовлению такого меню силами студентов, уже отмеченных за мастерство наградами региональных и Всероссийских первенств.
Студенты приготовили три блюда из рыбы и птицы, которые обошлись в две тысячи рублей. Следуя нашей инструкции, любая хозяйка сможет удивить семью или гостей этими яствами с необычным вкусом.
1. Рулет из семги
Блюдо из соленой рыбы приготовил Роман Афанасьев (2-е место на четвертом региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills по компетенции поварское дело).
Филе соленой семги укрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком. Рыбу смазываем тонким слоем сливочного масла, сворачиваем в рулет, убираем в холодильник на 15 минут.
Гарнир. Одно очищенное от шкурки зеленое яблоко, один желтый и один красный болгарский перец нарезаем соломкой. Измельчаем корень имбиря. Всю эту массу перемешиваем и убираем в холодильник до подачи.
Одно красное яблоко нарезаем полукольцами, а один лимон - кольцами. Сворачиваем в бутон розочкой.
Подача. По краю тарелки выкладываем полукольцом салат. Рядом помещаем яблочно-лимонный «цветок». Выкладываем порезанный под углом рулет (рыбные кольца). Сверху украшаем измельченными маслинами и веточкой укропа.
Семга соленая (500 гр), масло сливочное (100 гр), яблоко зеленое, яблоко красное, лимон, перец (болгарский) красный, перец желтый, имбирь (30 гр), оливки, укроп.
2. Филе птицы, фаршированное овощами
Это банкетное блюдо приготовил Алексей Котов (победитель регионального чемпионата среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2019», участник Всероссийского конкурса «Абилимпекс-2019»).
Филе курицы отбить, смазать творожным сыром. Обсыпать измельченными грибами, фисташками, посолить-поперчить по вкусу, завернуть в полоски бекона, обернуть в фольгу. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.
Гарнир. Шинкуем цуккини, болгарский перец и лук. Обжариваем на оливковом масле до готовности. Солим-перчим по вкусу.
Соус. Провариваем шпинат. Отцеживаем воду, пробиваем шпинат в блендере. Увариваем 30-процентные сливки до консистенции жидкой сметаны. Вливаем в шпинат, добавляем сливочное масло, доводим до вкуса, солим-перчим. Увариваем до нужной консистенции.
Подача. Выкладываем на блюдо порезанное филе, поливаем соусом.
Курица (180 гр), бекон (20 гр), сыр творожный (15 гр), фисташки (10 гр), перец болгарский (25 гр), шампиньоны (20 гр), лук репчатый, цуккини (штука), один болгарский перец, лук-порей, сливки (120 гр), шпинат (200 гр), сливочное масло (50 гр), соль-перец.
3. Утиная грудка с гарниром и ягодами в винном соусе
Блюдо приготовил Максим Воржев (золотая медаль 9-х молодежных Дельфийских игр в номинации «кулинарное искусство»).
Филе утки обжариваем на сковороде с каждой стороны по три минуты (medium well - средняя прожарка). Доводим в духовке 5 минут при 180 градусах.
Гарнир. Нарезаем соломкой красный лук и красную капусту. Обжариваем до полуготовности на оливковом масле. Заливаем глинтвейном и тушим 5-7 минут. Добавляем очищенное яблоко, порезанное кубиками, мед и доводим до вкуса.
Соус. Грушу заливаем вином, добавляем ягоды, мед, томим 15 мин. Добавляем сахар.
Подача. На тарелку выкладываем гарнир. Утку режем пополам, кладем на гарнир. Рядом ставим грушу. Поливаем утку винно-ягодным соусом. На украшение положить салаты «Айсберг» и «Романо», редис, огурец, морковь, лук-сувид.
Утиное филе (200 гр), капуста красная (200 гр), лук красный (40 гр), одно яблоко, глинтвейн (напиток можно сделать из красного сухого вина и специй), мед (чайная ложка). Для соуса: одна груша, ягоды брусники, черной смородины, вишня, столовая ложка меда.
13 2129
Да уж
progisis
anton
сами
А потом вы тут жалуетесь
Житель
Кто сделал такой дебелизм
Кто сделал такой дебелизм
Житель
Гость