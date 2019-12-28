Если вам надоел салат «Оливье»

Из обычных ингредиентов готовим необычные блюда.

Наш новогодний стол невозможно представить без нескольких блюд: салата «Оливье», селедки под шубой, холодца. И все это, конечно, вкусно. Но когда у родственников и друзей на столах то же самое, что у вас, а новогодние каникулы растянуты больше чем на неделю, то возникает резонный вопрос: чем удивить гостей?Мы задали этот вопрос Нине Белоусовой, директору Липецкого техникума общественного питания. И попросили рассказать о том, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Нас пригласили в этот техникум и показали мастер-класс по приготовлению такого меню силами студентов, уже отмеченных за мастерство наградами региональных и Всероссийских первенств.Студенты приготовили три блюда из рыбы и птицы, которые обошлись в две тысячи рублей. Следуя нашей инструкции, любая хозяйка сможет удивить семью или гостей этими яствами с необычным вкусом.Блюдо из соленой рыбы приготовил Роман Афанасьев (2-е место на четвертом региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills по компетенции поварское дело).Филе соленой семги укрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком. Рыбу смазываем тонким слоем сливочного масла, сворачиваем в рулет, убираем в холодильник на 15 минут.Одно очищенное от шкурки зеленое яблоко, один желтый и один красный болгарский перец нарезаем соломкой. Измельчаем корень имбиря. Всю эту массу перемешиваем и убираем в холодильник до подачи.Одно красное яблоко нарезаем полукольцами, а один лимон - кольцами. Сворачиваем в бутон розочкой.По краю тарелки выкладываем полукольцом салат. Рядом помещаем яблочно-лимонный «цветок». Выкладываем порезанный под углом рулет (рыбные кольца). Сверху украшаем измельченными маслинами и веточкой укропа.Это банкетное блюдо приготовил Алексей Котов (победитель регионального чемпионата среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2019», участник Всероссийского конкурса «Абилимпекс-2019»).Филе курицы отбить, смазать творожным сыром. Обсыпать измельченными грибами, фисташками, посолить-поперчить по вкусу, завернуть в полоски бекона, обернуть в фольгу. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.Шинкуем цуккини, болгарский перец и лук. Обжариваем на оливковом масле до готовности. Солим-перчим по вкусу.Провариваем шпинат. Отцеживаем воду, пробиваем шпинат в блендере. Увариваем 30-процентные сливки до консистенции жидкой сметаны. Вливаем в шпинат, добавляем сливочное масло, доводим до вкуса, солим-перчим. Увариваем до нужной консистенции.Выкладываем на блюдо порезанное филе, поливаем соусом.Блюдо приготовил Максим Воржев (золотая медаль 9-х молодежных Дельфийских игр в номинации «кулинарное искусство»).Филе утки обжариваем на сковороде с каждой стороны по три минуты (medium well - средняя прожарка). Доводим в духовке 5 минут при 180 градусах.Нарезаем соломкой красный лук и красную капусту. Обжариваем до полуготовности на оливковом масле. Заливаем глинтвейном и тушим 5-7 минут. Добавляем очищенное яблоко, порезанное кубиками, мед и доводим до вкуса.Грушу заливаем вином, добавляем ягоды, мед, томим 15 мин. Добавляем сахар.На тарелку выкладываем гарнир. Утку режем пополам, кладем на гарнир. Рядом ставим грушу. Поливаем утку винно-ягодным соусом. На украшение положить салаты «Айсберг» и «Романо», редис, огурец, морковь, лук-сувид.