Общество

сегодня, 10:00

Если вам надоел салат «Оливье»

13 2129
#Новый год #кулинария
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Если вам надоел салат «Оливье»

Из обычных ингредиентов готовим необычные блюда.

Наш новогодний стол невозможно представить без нескольких блюд: салата «Оливье», селедки под шубой, холодца. И все это, конечно, вкусно. Но когда у родственников и друзей на столах то же самое, что у вас, а новогодние каникулы растянуты больше чем на неделю, то возникает резонный вопрос: чем удивить гостей? 

Мы задали этот вопрос Нине Белоусовой, директору Липецкого техникума общественного питания. И попросили рассказать о том, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Нас пригласили в этот техникум и показали мастер-класс по приготовлению такого меню силами студентов, уже отмеченных за мастерство наградами региональных и Всероссийских первенств. 

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Студенты приготовили три блюда из рыбы и птицы, которые обошлись в две тысячи рублей. Следуя нашей инструкции, любая хозяйка сможет удивить семью или гостей этими яствами с необычным вкусом. 

1. Рулет из семги 

Блюдо из соленой рыбы приготовил Роман Афанасьев (2-е место на четвертом региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills по компетенции поварское дело).


Филе соленой семги укрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком. Рыбу смазываем тонким слоем сливочного масла, сворачиваем в рулет, убираем в холодильник на 15 минут. 

Гарнир. Одно очищенное от шкурки зеленое яблоко, один желтый и один красный болгарский перец нарезаем соломкой. Измельчаем корень имбиря. Всю эту массу перемешиваем и убираем в холодильник до подачи. 

Одно красное яблоко нарезаем полукольцами, а один лимон - кольцами. Сворачиваем в бутон розочкой. 

Подача. По краю тарелки выкладываем полукольцом салат. Рядом помещаем яблочно-лимонный «цветок». Выкладываем порезанный под углом рулет (рыбные кольца). Сверху украшаем измельченными маслинами и веточкой укропа. 

Семга соленая (500 гр), масло сливочное (100 гр), яблоко зеленое, яблоко красное, лимон, перец (болгарский) красный, перец желтый, имбирь (30 гр), оливки, укроп.

2. Филе птицы, фаршированное овощами

Это банкетное блюдо приготовил Алексей Котов (победитель регионального чемпионата среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2019», участник Всероссийского конкурса «Абилимпекс-2019»).


Филе курицы отбить, смазать творожным сыром. Обсыпать измельченными грибами, фисташками, посолить-поперчить по вкусу, завернуть в полоски бекона, обернуть в фольгу. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

Гарнир. Шинкуем цуккини, болгарский перец и лук. Обжариваем на оливковом масле до готовности. Солим-перчим по вкусу. 

Соус. Провариваем шпинат. Отцеживаем воду, пробиваем шпинат в блендере. Увариваем 30-процентные сливки до консистенции жидкой сметаны. Вливаем в шпинат, добавляем сливочное масло, доводим до вкуса, солим-перчим. Увариваем до нужной консистенции. 

Подача. Выкладываем на блюдо порезанное филе, поливаем соусом.

Курица (180 гр), бекон (20 гр), сыр творожный (15 гр), фисташки (10 гр), перец болгарский (25 гр), шампиньоны (20 гр), лук репчатый, цуккини (штука), один болгарский перец, лук-порей, сливки (120 гр), шпинат (200 гр), сливочное масло (50 гр), соль-перец. 

3. Утиная грудка с гарниром и ягодами в винном соусе

Блюдо приготовил Максим Воржев (золотая медаль 9-х молодежных Дельфийских игр в номинации «кулинарное искусство»).


Филе утки обжариваем на сковороде с каждой стороны по три минуты (medium well - средняя прожарка). Доводим в духовке 5 минут при 180 градусах. 

Гарнир. Нарезаем соломкой красный лук и красную капусту. Обжариваем до полуготовности на оливковом масле. Заливаем глинтвейном и тушим 5-7 минут. Добавляем очищенное яблоко, порезанное кубиками, мед и доводим до вкуса. 

Соус. Грушу заливаем вином, добавляем ягоды, мед, томим 15 мин. Добавляем сахар. 

Подача. На тарелку выкладываем гарнир. Утку режем пополам, кладем на гарнир. Рядом ставим грушу. Поливаем утку винно-ягодным соусом. На украшение положить салаты «Айсберг» и «Романо», редис, огурец, морковь, лук-сувид. 

Утиное филе (200 гр), капуста красная (200 гр), лук красный (40 гр), одно яблоко, глинтвейн (напиток можно сделать из красного сухого вина и специй), мед (чайная ложка). Для соуса: одна груша, ягоды брусники, черной смородины, вишня, столовая ложка меда. 

13 2129
#Новый год #кулинария
3

Комментарии (13)

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Да уж

12 минут назад
Сравнили с дешёвым салатом оливье. Простые ингредиенты??? Сёмга, утиная грудка, оливковое масло
ответить

progisis

29 минут назад
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- http://blomen.2sms.ru
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anton

сегодня, 12:58
где купить утиную грудку, Товарищи? хорошие рецепты, беру на заметку
ответить

сами

сегодня, 12:49
А потом вы тут жалуетесь, не надо заводить людей!
ответить

А потом вы тут жалуетесь

сегодня, 11:32
Кто сделал такой дебелизм, Европа живет. Азия живет. А рашка не живет-существует. Интересно почему?
ответить

Житель

сегодня, 11:29
Пост не рот а изо рта,
ответить

Кто сделал такой дебелизм

сегодня, 11:03
Кому и куда идет рождественский пост, а кому и канун Нового года! У каждого свой путь и свои предпочтения! Не надо решать за других!
ответить

Кто сделал такой дебелизм

сегодня, 10:45
Идёт рождественский пост. Тут в конце поста Новый год. Ну почему у умных как у людей-рождество-новый год,но у нас то почему ка у свиней? Обожруться счас. И на четвереньках рождество встречать.
ответить

Житель

сегодня, 10:44
Вы или готовить не умеете, или смеётесь над людьми, три блюда за две тыщи, у меня жена за две тыщи 22 блюда приготовит
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Гость

сегодня, 10:39
Самое интересное ,что обратились с проблемой уже куда только можно. Осталось только на тв и Путину.Наверное без его подписи газ не подадут....
ответить
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