Двух девочек сбили на окраине Липецка

По поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС информации, 19 декабря на дорогах Липецка сбили пятерых человек, в том числе трех детей.

В девятом часу утра на пешеходном переходе по улице Ленина в Ссёлках сбили двух девочек семи и двенадцати лет. Обе доставлены медиками в детскую областную больницу.

В семь вечера на улице Космонавтов у остановки «11 микрорайон» под колеса автомобиля попал 15-летний подросток, он госпитализирован с ушибами и переломом.

Около десяти вечера на переходе в районе ТРЦ «Малибу» по автомобиль попала 18-летняя девушка.

Нередко в последнее время люди попадают под колёса в заставленных машинами дворах многоквартирных домов. Вечером в четверг у дома №11 по улице Стаханова ушибы получила 54-летняя женщина.

Неделей ранее на дорогах Липецка пострадали восемь пешеходов, шесть из них – на переходах. В управлении ГО и ЧС отмечают, что абсолютное большинство происшествий по-прежнему фиксируется в тёмное время суток и призывают водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными, как при выборе оптимального скоростного режима, так и при переходе магистрали.