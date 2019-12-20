Происшествия

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Двух девочек сбили на окраине Липецка

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#авария #ДТП
Двух девочек сбили на окраине Липецка

По поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС информации, 19 декабря на дорогах Липецка сбили пятерых человек, в том числе трех детей.  

В девятом часу утра на пешеходном переходе по улице Ленина в Ссёлках сбили двух девочек семи и двенадцати лет. Обе доставлены медиками в детскую областную больницу.  

В семь вечера на улице Космонавтов у остановки «11 микрорайон» под колеса автомобиля попал 15-летний подросток, он госпитализирован с ушибами и переломом.

Около десяти вечера на переходе в районе ТРЦ «Малибу» по автомобиль попала 18-летняя девушка.  

Нередко в последнее время люди попадают под колёса в заставленных машинами дворах многоквартирных домов. Вечером в четверг у дома №11 по улице Стаханова ушибы получила 54-летняя женщина.

Неделей ранее на дорогах Липецка пострадали восемь пешеходов, шесть из них – на переходах. В управлении ГО и ЧС отмечают, что абсолютное большинство происшествий по-прежнему фиксируется в тёмное время суток и призывают водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными, как при выборе оптимального скоростного режима, так и при переходе магистрали.  

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Гость

39 минут назад
Ирина Вы правы.Где гаишники.Возле школы даже на пешеходном переходе машины стоят.Утром и вечером детей в школу страшно провожать одних.Переход на ул.Ленина водятлы с деревень не уступают пешеходам.Тратурар это позор.Делали в непогоду и по быстренькому.Когла дождь это вообще болото.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

44 минуты назад
Колхозники спешат с работы и на работу.Скорость 80 км.Знаки стоят 40.Гибдд редко бывает и то ловят только пьяных.Профилактики никакой.Детям выздоровления.
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Ирина

44 минуты назад
В Сселках на дорогах бардак. Давно пора поставить регулируемые пешеходные переходы. Чаще дежурить ГИБДД. Около школы.вообще бардак. Нет ни тротуаров, ни пешеходного перехода. Тот,который есть ведет в яму с кустами. Ужас.
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Премудрый пескарь

сегодня, 11:55
Как с театра боевых действий! Мы сами передавим себя и без ИГИЛ!
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