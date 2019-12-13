Александр Афанасьев: место для благотворительности есть в сердце каждого!

Депутат горсовета приглашает липчан присоединиться к благотворительной акции «Подари Мечту»

В Липецке стартовала новогодняя благотворительная акция «Подари Мечту». Все собранные подарки и игрушки передадут детям из малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения родителей и ребятам, которые находятся на длительном лечении в больницах. Об этом в интервью одному из региональных телеканалов в четверг, 12 декабря, рассказал депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.

К акции первыми присоединились сотрудники АО «Липецкий Хладокомбинат». Поэтому все желающие принять в ней участие могут приносить подарки и игрушки на проходную хладокомбината и оставлять в киосках «Мороженое». На них нанесут специальную наклейку синего цвета «Подари Мечту». Сбор завершится 27 декабря. А на рождественских каникулах волонтеры, это кадеты школы №14, доставят все подарки маленьким адресатам.



- Нужно быть добрее и внимательнее по отношению друг к другу, особенно к детям в сложном социальном положении. В силу жизненных обстоятельств этим ребятам особенно необходима наша поддержка. А в роли доброго волшебника может ощутить себя каждый. Приглашаю присоединиться к акции всех желающих - коллег депутатов, предпринимателей, всех неравнодушных липчан. Согласитесь, любой из нас может внести личный вклад по силам, чтобы каждый ребёнок в эти праздничные, волшебные дни получил подарок от деда Мороза. Убежден, что из счастливых детей вырастают хорошие люди. И вместе мы можем сделать их жизнь светлее и радостнее, а своим детям показать достойный пример, - рассказал Александр Афанасьев.



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