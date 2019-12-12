В Липецкой области «плюсовые» температуры отметятся и днем, и ночью

В ближайшие двое суток на погоду в Липецкой области окажет влияние западная периферия антициклона, возможны небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица.

15 декабря новый Скандинавский циклон принесет небольшие, местами умеренные осадки, местами ожидаются налипание мокрого снега и гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.



День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.



