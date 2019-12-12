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В Липецкой области «плюсовые» температуры отметятся и днем, и ночью

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#потепление
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В Липецкой области «плюсовые» температуры отметятся и днем, и ночью

В ближайшие двое суток на погоду в Липецкой области окажет влияние западная периферия антициклона, возможны небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. 

15 декабря новый Скандинавский циклон принесет небольшие, местами умеренные осадки, местами ожидаются налипание мокрого снега и гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.

День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.

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#потепление
2

Комментарии (1)

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васянчик

36 минут назад
Ботов мне сюда, да штук 30!
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