Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
сегодня, 10:07
А 45-летняя ельчанка хотела купить автомобиль и перевела продавцу-мошеннику 347 000 рублей.
Двоих обманули при покупках через сайт объявлений. 45-летняя ельчанка хотела купить автомобиль и с 21 по 30 января перевела продавцу-мошеннику 347 000 рублей. 38-летняя липчанка приобретала платье и лишилась 10 900 рублей. С продавцом она общалась через мессенджер.
39-летняя жительница Добринки с 30 января по 1 февраля пыталась заработать на бирже криптовалюты через канал в мессенджере и перевела мошенникам с кредитной карты 175 000 рублей.
А 22-летняя липчанка откликнулась на предложение в мессенджере от неизвестного о дополнительном заработке и перевела 42 600 рублей.
