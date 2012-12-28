Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги

А 45-летняя ельчанка хотела купить автомобиль и перевела продавцу-мошеннику 347 000 рублей.

2 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний ельчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 февраля мужчина получил в мессенджере сообщение от аккаунта с женским именем со ссылкой на видео. Ельчанин перешёл по ссылке с его расчётного счёта тут же списали 9 200 рублей.Двоих обманули при покупках через сайт объявлений. 45-летняя ельчанка хотела купить автомобиль и с 21 по 30 января перевела продавцу-мошеннику 347 000 рублей. 38-летняя липчанка приобретала платье и лишилась 10 900 рублей. С продавцом она общалась через мессенджер.39-летняя жительница Добринки с 30 января по 1 февраля пыталась заработать на бирже криптовалюты через канал в мессенджере и перевела мошенникам с кредитной карты 175 000 рублей.А 22-летняя липчанка откликнулась на предложение в мессенджере от неизвестного о дополнительном заработке и перевела 42 600 рублей.