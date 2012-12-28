Мать и дочь судят по обвинению в финансировании нежелательной иностранной организации

Женщины разделяли идеи украинской религиозной организации и переводили деньги на обеспечение ее деятельности.

59-летнюю и 34-летнюю жительниц Лебедянского района судят по обвинению в финансировании нежелательной иностранной организации (по части второй статьи 284.1 УК РФ).«По версии следствия, мать и дочь в течение длительного времени разделяли идеи украинской религиозной организации, которая в 2022 году признана нежелательной на территории России как представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства. Являясь последователями данной организации, подсудимые на регулярной основе переводили деньги на обеспечение ее деятельности», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.У женщин изъята литература, относящаяся к деятельности религиозной организации, а также обнаружена переписка с ее членами, в которой обсуждается выплата так называемой «десятины» на финансирование деятельности организации.Женщины вину не признают.