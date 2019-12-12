Мини-футбольную команду просто загнали

В результате липчане проиграли в Астрахани местной «Дельте» с разницей в три мяча.

Липецкий мини-футбольный клуб проиграл в Астрахани местной «Дельте» - 3:6.

Липчанам не помогло даже то, что хозяева перед началом поединка занимали скромное 9-е место в Высшей лиге. Причины поражения лежат на поверхности и GOROD48 предупреждал о них заранее. Руководство клуба слишком увлеклось переносами матчей, проявив наплевательское отношение и к своей команде, и к болельщикам, и к результату.

По первоначальному календарю игра должна была пройти 21 декабря в Липецке. Но в этот день профессиональную команду из Липецка решили отправить … на турнир любителей в Белгороде – потому что у строительной компании, имеющей отношение к клубу, есть намерение построить какие-то объекты в соседнем регионе. И с помощью спортсменов придумали укрепить взаимоотношения с белгородцами.

В итоге игру перенесли в Астрахань на середину нынешней недели. Только представьте себя на месте игроков: в воскресение, 8 декабря, они проводят дома сложный матч со столичным «МосПолитехом», и уже на следующий день отправляются на выезд за тысячу километров. Всю дорогу команда вынуждена ехать в автобусе, поэтому в Астрахани попала с корабля на балл…

Описать игру можно коротко: липецкие футболисты, что называется, не бежали. Знавшая о проблемах соперника «Дельта» вовремя включала прессинг, из-за которого у наших парней заметно вырос процент брака, неточных передач, ненужных аутов и т.д.

Во втором тайме при счете 0:2 подопечные Сергея Малышева попытались переломить ситуацию: с интервалом в пару минут Роман Адамов и капитан команды Максим Истомин забили по голу и добились равенства. Через минуту «Дельта» вновь вышла вперед, а едва секундная стрелка вновь сделала полный оборот, как Истомин оформил «дубль» - 3:3. Но на этом силы у липчан кончились. На 42-й минуте хозяева разыграли свободный удар, назначенный за второй подряд пас своему вратарю, и легионер из Казахстана Виктор Черномордов вывел «Дельту» вперед 4:3.

Липчане выпустили вратаря-гонялу, привычно используя в этой роли Вадима Цая, но если в прошлых играх этот тактический ход приносил успех, то на этот раз привел только еще к двум пропущенным голам. К тому же в конце игры липчане израсходовали лимит в 5 фолов и вынуждены были в самый ответственный момент поединка играть осторожно (уставший футболисты не успевали за соперниками, поэтому и фолили чаще). Итог – поражение.

На этом испытания команды не закончены: ей предстоит тысяча километров обратного пути, а затем, одна ночевка в родном городе и выезд в подмосковные Люберцы на гостевую игру с дублем «Газпрома-Югры» в субботу, 14 декабря.

Увы, в руководстве липецкого клуба почти нет людей, у которых был хоть сколько-нибудь серьезный опыт в большом или малом футболе. Им, видимо, невдомек, что по законам физиологии игра – это максимальная нагрузка для спортсмена (выделяют еще высокую, среднюю и низкую нагрузки) и после нее необходимы, минимум, сутки для восстановления. Нарушения этого правила – есть безуспешный вызов законам природы.

И почему, получающая из областного бюджета 13 миллионов рублей только на этот календарный год, команда должна принести результат в жертву чьим-то частным бизнес интересам?

«Дельта» (Астрахань) - Липецк - 6:3 (2:0)

Голы: Черномордов, 12 (1:0). Катунин, 16 (2:0). Адамов, 35 (2:1). Истомин, 37 (2:2). Катунин, 38 (3:2). Истомин, 39 (3:3). Черномордов, 42 (4:3). Ковшиков, 45 (5:3). Ив.Андреев, 50 (6:3).

Предупреждения: Чхаидзе, 28. Черномордов, 50. Штибегов, 50 - Адамов, 17. Истомин, 42. Плево, 42. Фолы: 9-9 (4-4).

Судьи: Д.Смольянинов (Москва), В.Отырба (Ростов-на-Дону).

11 декабря. Астрахань. ДС Спартак. 400 зрителей.

Фото vk.com/mfc_delta_2015