Кому понадобилось переводить липецкий мини-футбол в режим «нон-стоп»?

Наша команда обыграла «Мосполитех», но за восемь дней ей придется играть 3 матча и преодолеть тысячи километров пути.

Мини-футбольный клуб, базирующийся в Копцевых Хуторах (Липецкий район), на своей площадке в спортивном комплексе «Атлант» обыграл одного из аутсайдеров Высшей лиги столичный «Мосполитех» - 5:2.

Несмотря на то, что гости занимают 12-е (4-е с конца) место в турнирной таблице, хозяевам пришлось поволноваться. Сначала им повезло – Борис Муратов прострелил вдоль ворот, но мяч замысловатым образом сквозь частокол ног юркнул в сетку ворот «Мосполитеха»– 1:0. Гости ответили голом на 15-й минуте. Дмитрий Тренкунов одним пасом разрезал всю оборону и вывел своего партнера Максима Юсупова один на один с вратарем. Тот воспользовался шансом на славу, катнув мяч между ног Ярослава Плево – 1:1.

В дальнейшем матч проходил с преимуществом хозяев, но воплотить его в забитые голы долго не удавалось. Более того, на последних секундах первого тайма Павел Назаров подстраховал вратаря, приняв на себя убойный удар футболиста гостей. А уже после перерыва на 34-й минуте москвич Матвей Стерхов выскочил на рандеву с Плево, ушел в сторону, но умудрился промазать по пустым воротам!

За такое расточительство хозяева паркета сумели наказать гостей только в середине второго тайма. Вновь блеснули Муратов и Назаров: первый прострелил почти от лицевой линии, а второй в падении длинной ногой вогнал мяч под перекладину – 2:1.

Пока столичные парни приходили в себя, «звезда» Копцевых Хуторов Вадим Цай (на фото) промчался с мячом через всю неприятельскую половину площадки и с левой ноги поразил ближнюю «девятку» - 3:1. После этого команду прорвало: лучший бомбардир Роман Адамов забил прямым ударом со штрафного, а в ситуации с пятым голом помогли сами футболисты «МосПолитеха», к тому времени игравшие уже в пять полевых: капитан гостей Сергей Попов неудачным подкатом срезал мяч в собственные ворота.

Гол Тренкунова на последних секундах стал лишь слабым моральным утешением для «МосПолитеха».

Липчане в турнирной таблице занимают 4-е место, правда отрыв от лидера «Газпром Бурения» (Щелково) измеряется уже 10-ю очками, от идущего вторым нижегородского «Оргхима» - 7-ю, а замыкающий «тройку» дубль столичного КПРФ выше на 3 очка.

На этой неделе команде предстоит сыграть два матча, и оба на выезде: в среду, 11 декабря в Астрахани с «Дельтой»; в субботу, 14 декабря в Подмосковье с «Газпромом-Югрой-Д». За 8 дней команда вынуждена провести 3 матча (с учетом игры с "Мосполитехом"), и преодолеет по маршруту Липецк-Астрахань-Московская область более 2 тысяч километров в пути! Все дело в том, что руководство клуба решило перенести игру с «Дельтой» во-первых, из Копцевых Хуторов в Астрахань (опять же, чтобы проще освоить 13 миллионов рублей из областного бюджета?), а во-вторых – с 21 декабря на 11-е. Вот и получается, что команда проведет неделю в режиме нон-стоп: «чемодан-вокзал-спортзал».

Не хочется верить в гуляющую в кулуарах информацию, что 21 декабря специально освобождают для того, чтобы клуб и его дорогостоящие футболисты… приняли участие... в турнире любителей в Белгородской области. Якобы у строительной фирмы, имеющей отношение к клубу, есть деловые интересы в соседнем регионе, желание получить подряды на строительство (в Липецке, к слову, обещали построить два спортивных зала, но воз и ныне там). Получается, что команда, получающая солидные вливания из бюджета Липецкой области, существует просто для того, чтобы обслуживать чьи-то частные бизнес хотелки?! И все это в ущерб липецким болельщикам…

Липецк – «МосПолитех» (Москва) - 5:2 (1:1)

Голы: Муратов, 5 (1:0). М.Юсупов, 15 (1:1). Назаров, 36 (2:1). Цай, 37 (3:1). Адамов, 45 (4:1). С.Попов, 49 (5:1 автогол). Тренкунов, 50 (5:2).

Липецк: Плево - Алханов, Кондратьев, Адамов, Истомин (к) - Назаров, Цай, Муратов, Коротаев - Хейруллаев, А.Хромых.

«МосПолитех»: Файзуллин - Галуев, М.Юсупов, Курушин, Тренкунов - Стерхов, Кротов, С.Попов (к), Лабзин - Белоглазов.

Предупреждение: Адамов, 46. Фолы: 4-10 (2-5). Судьи Д.Журавлёв (Ростов-на-Дону), А.Милькин (Дубна).

8 декабря. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 250 зрителей.



Фото vk.com/mfcorgkhim