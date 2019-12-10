Происшествия
57 минут назад
Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком
Сегодня от берега Матырского водохранилища в районе насосной станции оторвалась льдина с рыбаками.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно на воздушной подушке и доставили на берег.
УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в запрещенных местах;
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно на воздушной подушке и доставили на берег.
УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в запрещенных местах;
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Гость
гостья
Олех Каралёв
Сергей 13