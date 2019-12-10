Происшествия

57 минут назад

Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком

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#происшествия на воде #спасатели
Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком
Сегодня от берега  Матырского водохранилища в районе насосной станции оторвалась льдина с рыбаками.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно на воздушной подушке и доставили на берег.

УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:
 
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;

- не собирайтесь группами на его отдельных участках;

- не переходите водоем в запрещенных местах;

- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

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#происшествия на воде #спасатели

Комментарии (4)

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Гость

11 минут назад
А почему бы законодательно не запретить нахождение на льду в тёплую погоду? Как у охотников - есть регламент, когда можно охотиться, когда нет, все знают и соблюдают
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гостья

13 минут назад
ну пока такие есть, работа у спасателей будет
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Олех Каралёв

31 минуту назад
Типичные тупые липецкие мужики, зачатые от наркомана и проститутки!!!
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Сергей 13

48 минут назад
Вот где эти челюскинцы лёд находят?Клёв был?))
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