Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком

Сегодня от берега Матырского водохранилища в районе насосной станции оторвалась льдина с рыбаками.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно на воздушной подушке и доставили на берег.



УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:



- не выходите на тонкий, неокрепший лед;



- не собирайтесь группами на его отдельных участках;



- не переходите водоем в запрещенных местах;



- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.



Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.



