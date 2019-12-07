Общество

41 минуту назад

Почему плитка на липецких тротуарах быстро сходит, как первый снежок - не лежок?

3 443
#Автохамы #тротуар #ПДД #плитка
4
Почему плитка на липецких тротуарах быстро сходит, как первый снежок - не лежок?

По пешеходным дорожкам продолжают ездить автомобили.

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Спорную ситуацию с точки зрения правил дорожного движения снял и прислал к нам в редакцию читатель GOROD48.

На видео видно, как грузовик едет по пешеходной зоне на площади Победы, при этом маршрут движения пролегает недалеко от автобусной остановки. Читатель считает, что грузовой автомобиль создает угрозу для безопасности пешеходов и уродует тротуарную плитку, которую здесь положили сравнительно недавно.

Вместе с тем, согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения, автомобиль, перевозящий грузы, имеет право въехать на тротуар и подъехать по нему к подъезду. Это не будет являться нарушением правил дорожного движения и штраф на водителя не будет наложен.

С другой стороны, подъезды к торговому центру, куда проследовал грузовик, имеются и с обратной стороны здания. Так ли необходимо грузовику было ехать по тротуару?

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#Автохамы #тротуар #ПДД #плитка
4

Комментарии (4)

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Наверное

5 секунд назад
Презервативы подвез,тяжело переносить было.В Липецке всегда так.
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Пенсионер

12 минут назад
Хорошо что не танки !
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Гость

18 минут назад
Наблюдал такую ситуацию ; там где лежит асфальт ездит коммунальные машины и убирают снег а где лежит плитка ( сквере, и прочие) там не кто его не убирает. Спросил так же у комунальщиков а почему там не кто его не убирает. Ответ нам запрещено заезжать на плитку, и его должны убирать дворники ( чего у нас не хватает). Значит мы жители по чейто инициативе должны лазить по сугробы.
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Гость

29 минут назад
Для чего в Липецке делать плитку на тротуарах,здесь достаточно и щебнем было отсыпать.Публика непритязательная.
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