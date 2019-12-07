Почему плитка на липецких тротуарах быстро сходит, как первый снежок - не лежок?

По пешеходным дорожкам продолжают ездить автомобили.

Спорную ситуацию с точки зрения правил дорожного движения снял и прислал к нам в редакцию читатель GOROD48.

На видео видно, как грузовик едет по пешеходной зоне на площади Победы, при этом маршрут движения пролегает недалеко от автобусной остановки. Читатель считает, что грузовой автомобиль создает угрозу для безопасности пешеходов и уродует тротуарную плитку, которую здесь положили сравнительно недавно.

Вместе с тем, согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения, автомобиль, перевозящий грузы, имеет право въехать на тротуар и подъехать по нему к подъезду. Это не будет являться нарушением правил дорожного движения и штраф на водителя не будет наложен.

С другой стороны, подъезды к торговому центру, куда проследовал грузовик, имеются и с обратной стороны здания. Так ли необходимо грузовику было ехать по тротуару?