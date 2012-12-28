«Соцработник» обманул 59-летнюю липчанку на 195 тысяч рублей

Она испугалась мошенников и перевела деньги на «безопасный счёт».

59-летняя липчанка перевела мошенникам 195 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, c женщиной связался через мессенджер «социальный работник» и напугал как раз действиями мошенников — якобы её деньги были под угрозой.В результате липчанка через банкомат перевела все свои сбережения на «безопасный счёт» — на неизвестную ей карту. Но потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.