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861
вчера, 17:33
12

«Соцработник» обманул 59-летнюю липчанку на 195 тысяч рублей

Она испугалась мошенников и перевела деньги на «безопасный счёт».

59-летняя липчанка перевела мошенникам 195 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, c женщиной связался через мессенджер «социальный работник» и напугал как раз действиями мошенников — якобы её деньги были под угрозой.

В результате липчанка через банкомат перевела все свои сбережения на «безопасный счёт» — на неизвестную ей карту. Но потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
мошенничество
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Ваня
вчера, 22:49
Пусть сидит в безопасности теперь!
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Зима
вчера, 19:33
Специалисты, наблюдатели! Вы посчитайте сколько молодых попадается на эту "удочку" ! Про НЛП что-нибудь слышали?! Да еще в стрессе человек... Самое лучшее - НЕ ГОВОРИТЬ с чужими!
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На минуточку
вчера, 20:05
И вся эта масса людей с 18 лет имеют право избирать, быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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Ну да
вчера, 22:12
И вся эта масса людей с 18 лет имеют право избирать, быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как и во всех цивилизованных странах.
Ответить
специалист
вчера, 19:53
В любой непонятной ситуации, притворяюсь дурой.
Ответить
Лена
вчера, 20:06
В любой непонятной ситуации, притворяюсь дурой. А мне даже и притворяться не надо!!!!
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Специалист
вчера, 20:16
А мне даже и притворяться не надо!!!! Завидую вам.
Ответить
Наблюдаю
вчера, 18:40
пенсионерок в магазинах , расплачиваются многие банковскими картами , движения их замедленны и речь их малосмысленна , это отличная группа людей для мошенников ! Этим даже кнопочные телефоныи опасно доверять !
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специалист
вчера, 18:28
телефон надо срочно положить в святую воду на три дня, тогда точно вас никогда не обманут.
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кнопка
вчера, 18:25
надо срочно в святую воду окунуть свой телефон, тогда точно мошенники перестану звонить.
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соцработник
вчера, 18:20
можно через гадалок всё вернуть или перед телевизором воду заряжать и капать себе эту воду в уши
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Точно
вчера, 22:19
Можно ещё свято верить в капитализм и демократию.
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