Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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вчера, 17:33
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«Соцработник» обманул 59-летнюю липчанку на 195 тысяч рублей
Она испугалась мошенников и перевела деньги на «безопасный счёт».
В результате липчанка через банкомат перевела все свои сбережения на «безопасный счёт» — на неизвестную ей карту. Но потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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