У предпринимателя из Армении работал подросток-киргиз: бизнесмена оштрафовали на 125 тысяч рублей

Предпринимателя привлекли к ответственности за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности в России.

Становлянский районный суд оштрафовал на 125 тысяч рублей 58-летнего уроженца Армении за приём на работу подростка-мигранта из Киргизии. Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности по части первой статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина».По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 13 января этого года к предпринимателю нагрянула внеплановая проверка и сразу выявила миграционное нарушение — он принял на работу несовершеннолетнего гражданина Киргизии, нарушив закон «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации».Добавим, что штрафы за незаконное привлечение мигрантов к работе сейчас очень высокие: на юридических лиц они составляют до восьмисот тысяч рублей.