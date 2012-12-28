Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Общество
437
сегодня, 13:45
3
У предпринимателя из Армении работал подросток-киргиз: бизнесмена оштрафовали на 125 тысяч рублей
Предпринимателя привлекли к ответственности за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности в России.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 13 января этого года к предпринимателю нагрянула внеплановая проверка и сразу выявила миграционное нарушение — он принял на работу несовершеннолетнего гражданина Киргизии, нарушив закон «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации».
Добавим, что штрафы за незаконное привлечение мигрантов к работе сейчас очень высокие: на юридических лиц они составляют до восьмисот тысяч рублей.
0
0
1
5
2
Комментарии (3)