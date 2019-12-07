сегодня, 09:11
В Липецке гуляет крупная партия фальшивых купюр
Речь идет в основном о банкнотах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.
В Липецкой области участились случаи оборота фальшивых денег, в основном речь идет о крупных купюрах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, об этом сотрудники правоохранительных органов предупредили предпринимателей региона.
В зоне особого риска находятся рынки. По данным ведомства, больше всего фальшивок поступило инкассаторам с Центрального, Октябрьского и Сокольского рынков Липецка.Одна из причин такой ситуации в том, что далеко не все торговые места на рынках оборудованы техникой для распознавания фальшивок.
Mikl
Mikl
Липецк
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