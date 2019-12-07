В Липецке гуляет крупная партия фальшивых купюр

Речь идет в основном о банкнотах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.

В Липецкой области участились случаи оборота фальшивых денег, в основном речь идет о крупных купюрах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, об этом сотрудники правоохранительных органов предупредили предпринимателей региона.

В зоне особого риска находятся рынки. По данным ведомства, больше всего фальшивок поступило инкассаторам с Центрального, Октябрьского и Сокольского рынков Липецка.Одна из причин такой ситуации в том, что далеко не все торговые места на рынках оборудованы техникой для распознавания фальшивок.

