Общество

сегодня, 09:11

В Липецке гуляет крупная партия фальшивых купюр

5 1840
#Фальшивые деньги
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В Липецке гуляет крупная партия фальшивых купюр

Речь идет в основном о банкнотах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.

В Липецкой области участились случаи оборота фальшивых денег, в основном речь идет о крупных купюрах номиналом в 2 и 5 тысяч рублей.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, об этом сотрудники правоохранительных органов предупредили предпринимателей региона.

В зоне особого риска находятся рынки. По данным ведомства, больше всего фальшивок поступило инкассаторам с Центрального, Октябрьского и Сокольского рынков Липецка.Одна из причин такой ситуации в том, что далеко не все торговые места на рынках оборудованы техникой для распознавания фальшивок.

5 1840
#Фальшивые деньги
3

Комментарии (5)

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Mikl

1 минуту назад
Ой, еще на эту тему. Надо фиксаторов с треногами на дорогах перенаправить с автомобильных трасс на рынки, чтоб они фиксировали передачу фальшивых купюр и полиции облегчение и народ не пострадает от фальшивых купюр
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Mikl

3 минуты назад
Надо обязать бабок на рынке обзавестись видеокамерами.
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Липецк

12 минут назад
Поподопыла из Одессы, это что ты занимаешься этим ? Поймаем тебя
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Поподопыла из Одессы

20 минут назад
Я вам ещё нарисую !
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Про бредика

37 минут назад
Это бредик- педик с опытного чудит
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