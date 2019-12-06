Общество

51 минуту назад

В понедельник на уроки не пойдут ученики шести классов липецких школ

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#карантин #школа
В понедельник на уроки не пойдут ученики шести классов липецких школ

Карантин пришел в школу №17.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в понедельник на карантине будут шесть классов пяти городских школ. К четырем школам, где ученики ранее вышли на вынужденные каникулы в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ, присоединились школа №17. Также на карантине остаются школы №№ 4, 30, 49 и 62.

Как ранее сообщал GOROD48, по данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
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#карантин #школа

Комментарии (1)

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школьник Вася

27 минут назад
Лучше бы не пошли все ученики всех школ, - вот это был бы действительно карантин!
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