В понедельник на уроки не пойдут ученики шести классов липецких школ

Карантин пришел в школу №17.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в понедельник на карантине будут шесть классов пяти городских школ. К четырем школам, где ученики ранее вышли на вынужденные каникулы в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ, присоединились школа №17. Также на карантине остаются школы №№ 4, 30, 49 и 62.



Как ранее сообщал GOROD48, по данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.