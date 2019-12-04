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Липецкая вечЁрка: коммунальный лабиринт, махинации полковника и снежная тема

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: коммунальный лабиринт, махинации полковника и снежная тема

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 4 декабря.

Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей. Сегодня это сообщение было в центре внимания читателей. Вчера вечером в микрорайоне «Победа» произошла коммунальная авария. При проведении строительных работ был поврежден водопровод, который поставляет воду в школу №26. Прохудившаяся труба обнажила системную проблему: новые микрорайоны – это настоящий лабиринт коммунальных коммуникаций.

Тем временем следователи завершили и передали в суд дело бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина.Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях: получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном с использованием служебного положения, покушении на мошенничество в сфере страхования.

Более сотни комментариев липчане оставили под сообщениями об итогах борьбы с началом зимы. Сначала Евгения Уваркина отчиталась о борьбе со снегопадом, а следом сами коммунальщики очистку Липецка от первого серьезного снега оценили на твердую «четверку». И раскрыли свои секреты в уборке улиц.

Не секрет, что «Быханов сад» после реконструкции стал одной из самых популярных локаций для фотосессий. Многие липчане вчера воспользовались приходом зимы и отправились на фотосессии. Липецкий сегмент Instagram засыпан, как город снегом, снимками из парка «Быханов сад». Именно там оказалось больше всего любителей эффектных зимних фото.
33
#вечерка

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