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сегодня, 17:27

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов №№ 4б, 4б к.1 по улице Минской, №№ 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы, №№ 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 81а, 83 по улице Московской, № 2 по улице Прудной, а также жители частного сектора улицы Прудной. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Минская, 4б, проспект Победы, 106а, улица Московская, 77, улица Прудная, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 марта ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Юношеской, 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, адмирала Макарова, Боровой, Зои Космодемьянской. 

С 09:00 до 17:00 плановые ремонтные работы на сетях станут причиной отключения света на улицах Бабушкина, Кирова, Чкалова, Комсомольской, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушевой, Дальней, Земляничной, Знаменского, Ивовой, Красивой, Лозовой, Моршанской, Нектарной, Ореховой, Полунина, Радужной, Ромашковой, Фиалковой, Черешневой, Энергостроителей, Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Свердлова, Ковалева, в садоводчестве «Дачный». 

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