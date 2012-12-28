Блондинки, за рублём!

Липчанка переобучилась через центр занятости на рабочую специальность и начала зарабатывать в 2,5 раза больше.



Хрупкую блондинку журналист GOROD48 встретил в подъезде недавно сданной новостройки на улице Стаханова. Она, в огромных резиновых перчатках, что-то «химичила» в шкафу с электросчетчиками. Надо сказать, зрелище непривычное: чаще у электрошкафов можно встретить брутальных мужчин. Но, оказывается, профессия электромонтера давно перестала быть исключительно мужской. Благодаря современным технологиям ей овладевают и женщины.Наша героиня Елена Пушилина еще недавно стояла за прилавком, но пришел ковид, начались ограничения, и мать троих детей задумалась о смене профессии.— Я думала найти себя в индустрии красоты. Прикидывала разные варианты и тут мне позвонили из центра занятости населения. Просто спросили: «Как вы? Не нужно ли содействие в поиске другой работы?», — вспоминает Елена, которая вскоре после этого звонка отправилась в центр занятости на консультацию.Тестирование выявило у Елены технические наклонности. Сама же она рассказывает, что училась в техникуме на электромонтера. Но тогда выбор профессии не был осознанным, и она ни разу не работала по специальности. В центре занятости из целого спектра предложенных профессий выбрала именно эту — электромонтера. Елена прошла обучение, и ей предложили вакансию в компании «Новитен». Так стройная блондинка облачилась в синюю спецодежду и начала обслуживать электросчетчики.— Конечно, по сравнению с прежней работой, нынешняя — земля и небо. Нет, я свою прошлую работу очень любила, мне нравилось общаться с людьми, а я была продавцом-консультантом в отделе одежды, находиться среди красивых товаров. Но, как выяснилось, такая профессия уязвима в непростые времена. Сразу скажу, что в зарплате я выиграла очень прилично — в два с половиной раза! Ну и кроме того, сами понимаете как работает частник… Работа в выходные, или вообще в неожиданное время, когда кто-то из других продавцов не вышел. Отпуск — тоже проблема. Много минусов. И множество плюсов, когда работаешь в крупной компании, пусть по обычной специальности. Всегда вовремя зарплата, да еще и с премиями! Отпуск — вовремя. Детям — лагеря. Да, еще и есть возможность, по желанию, подрабатывать. У себя же на работе. Например, выйти в выходной, за двойную оплату. Совсем другая жизнь началась. Причем я всех знакомых уже зову к себе на работу.После общения с Еленой мы решили поговорить на тему занятости населения непосредственно с теми, кто этим профессионально занимается, и открыли для себя много нового.Во-первых, сразу рухнул старый советский стереотип о «Бирже труда» с серым коридором и листками бумаги на стенах, где перечислены самые низкооплачиваемые вакансии, годами одни и те же. Центр занятости населения сейчас делит одно огромное помещение с офисом «Мои документы». Да и называется он «Моя работа». Это современное, полностью компьютеризированное пространство.Случай с Еленой Пушилиной здесь хорошо помнят. Но не потому, что он уникален, нет, она такая не единственная, Елену запомнили именно тем, что пришла молодая женщина, оказавшаяся к тому же еще и спортсменкой — мастером единоборств, и собралась переучиваться на электромонтера.Разговор с руководителем центра занятости населения Марией Маслаковой мы начали с проблемы возрастной дискриминации при устройстве на работу.— Еще совсем недавно с трудом находили приличную работу выпускники вузов и люди в возрасте за 40-50 лет. Теперь времена изменились, работодатели полностью пересмотрели отношение к предпенсионерам и выпускникам. Работодатель готов брать человека, который хочет зарабатывать и выполнять поставленные задачи. Тем более, что предпенсионеры могут пройти переобучение через центр занятости, — говорит Мария Маслакова.Что касается рынка труда, то сейчас в Липецкой области ситуация такая: у нас более 15 тысяч вакансий и около 2500 зарегистрированных безработных.—Соискателю сейчас нужно приложить минимум усилий, чтоб найти работу, — считает Мария Маслакова. —Единственная сложность, с которой может столкнуться соискатель: его квалификация не будет совпадать с той, что нужна работодателям. Но у нас разработан целый комплекс мер, при помощи которых мы переориентируем соискателей с невостребованных специальностей на востребованные. Конечно, тут важно желание ищущего работу, но у наших специалистов разработан специальный скрипт, благодаря которому они направляют соискателей на потребности работодателя. Если хочет девушка работать мастером по маникюру, ей расскажут, что мастеров маникюра сейчас очень много, этот рынок переполнен, и предложат переучится на другую специальность.— Какие специальности самые востребованные, и какой профессией могут овладеть у вас в центре занятости те же девушки, мечтающие стать мастерами маникюра?— Как в случае с Еленой, это специальности электромонтера, востребованы швеи и повара, трактористы, водители погрузчиков. Очень много водителей автобусов требуется, и именно женщин. Эти специальности со стабильным доходом от 70 тысяч и выше. Требуются токари, слесари, фрезеровщики, водители, трактористы.Центр занятости населения организация проактивная и креативная. Часто государственные хедхантеры работают на опережение. Если какое-то предприятие вдруг попадает в сложную ситуацию, они уже загодя предлагают работникам, находящимся под риском увольнения, переобучиться. А скоро в Липецке появится, можно сказать уникальное место для молодежи.— В Студгородке скоро откроется Центр молодежной карьеры. Это центр построения траектории для клиентов службы занятости от 14 до 35 лет. Он подразумевает и раннюю профориентацию, помощь в выборе профессии, различные тренинги, курсы, семинары, работу с талантологом службы занятости (талантология — методика, позволяющая человеку по-новому взглянуть на его же собственные таланты или открыть в себе скрытые способности), психологом. Центр предложит помощь и в трудоустройстве, и в открытии собственного дела. В нем будут проходить Дни карьеры для студентов, встречи с работодателями. Появится женский клуб — проект, который мы запускаем для женщин, выходящих из декрета, и женщин с детьми.Мария Маслакова советует липчанам, оставшимся без работы или задумавшимся об увольнении, сразу идти в центр занятости, где они точно встретятся с нужным работодателем.— Еженедельно мы проводим Дни карьеры, на которых всегда есть интересный работодатель. И еще один очень важный проект мы запустили в этом году — «Есть работа», направленный на информирование жителей области о крупных работодателях, нуждающихся в квалифицированных специалистах. В формате ток-шоу на местных телевидении и радио работодатели и специалисты службы занятости отвечают на вопросы, «продают» востребованные вакансии. Те, кто уже нашел работу, рассказывают о своем опыте. Кстати, Елена Пушилина, с которой вы встретились, тоже участвовала в таком эфире