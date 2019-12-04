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27 минут назад
В Липецке будут судить бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина
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Следственным управлением СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Чейкина.
Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях: получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном с использованием служебного положения, покушении на мошенничество в сфере страхования.
По данным следствия, в 2016 году бывший начальник регионального УФСИН через своего заместителя Антонину Орлову получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. За эти деньги с заводом, как с единственным поставщиком, были заключены контракты на поставку в колонии области 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей.
Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества Геннадия Чейкина в сфере страхования. Следствие полагает, что он выдал полученную в нерабочее время травму за служебную и получил страховую выплату в более чем 200 тысяч рублей. Затем Геннадий Чейкин оформил инвалидность и обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако суд отказал Чейкину в иске.
Вину в совершении преступлений Геннадий Чейкин признал частично.
Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации на имущество Геннадия Чейкина наложен арест.
Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях: получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном с использованием служебного положения, покушении на мошенничество в сфере страхования.
По данным следствия, в 2016 году бывший начальник регионального УФСИН через своего заместителя Антонину Орлову получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. За эти деньги с заводом, как с единственным поставщиком, были заключены контракты на поставку в колонии области 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей.
Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества Геннадия Чейкина в сфере страхования. Следствие полагает, что он выдал полученную в нерабочее время травму за служебную и получил страховую выплату в более чем 200 тысяч рублей. Затем Геннадий Чейкин оформил инвалидность и обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако суд отказал Чейкину в иске.
Вину в совершении преступлений Геннадий Чейкин признал частично.
«В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания бывших сослуживцев Чейкина, иных свидетелей, результаты судебных экспертиз, очных ставок, протоколы иных следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации на имущество Геннадия Чейкина наложен арест.
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