Происшествия

27 минут назад

В Липецке будут судить бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина

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#коррупция #УФСИН
В Липецке будут судить бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина
Следственным управлением СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Чейкина.

Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях: получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном с использованием служебного положения, покушении на мошенничество в сфере страхования.

По данным следствия, в 2016 году бывший начальник регионального УФСИН через своего заместителя Антонину Орлову получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. За эти деньги с заводом, как с единственным поставщиком, были заключены контракты на поставку в колонии области 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей.

Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества Геннадия Чейкина в сфере страхования. Следствие полагает, что он выдал полученную в нерабочее время травму за служебную и получил страховую выплату в более чем 200 тысяч рублей. Затем Геннадий Чейкин оформил инвалидность и обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако суд отказал Чейкину в иске. 

Вину в совершении преступлений Геннадий Чейкин признал частично.

«В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания бывших сослуживцев Чейкина, иных свидетелей, результаты судебных экспертиз, очных ставок, протоколы иных следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации на имущество Геннадия Чейкина наложен арест.
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#коррупция #УФСИН

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