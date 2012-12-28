Если потерялись документы: как восстановить?

Потеря документов – непредвиденная и очень неприятная ситуация, от которой не застрахован никто. Это может быть и кража, и банальная рассеянность. Потерять паспорт, СНИЛС, медицинский полис, свидетельства о браке, рождении может даже самый внимательный человек. GOROD48 поможет разобраться, как восстановить пропавшие документы.

Как правило, важные документы стараются хранить дома, в отдельном пакете-файле или на полке. Однако некоторые бумаги приходится носить с собой – чаще всего паспорт, для водителей – водительское удостоверение, иногда вместе с паспортом лежат СНИЛС и медицинский полис.Среди наиболее типичных случаев утраты паспорта – выпал или вытащили из карманов верхней одежды в общественном транспорте или в местах скопления людей, во время совершения покупок. Бывают случаи, когда паспорт выбросили по ошибке со старыми бумагами. Между тем, именно потеря паспорта является одним из самых больших рисков – потерянным или украденным паспортом могут воспользоваться мошенники, например, для оформления ссуды или кредита, регистрации подставной фирмы.Именно поэтому действовать необходимо сразу, как обнаружилась пропажа. Здесь идея «поискать самостоятельно» актуальна только в случае, когда владелец уверен, что брал его с собой, но после посещения какого-либо места он пропал. Например, показывал в магазине на кассе, на улице проверил сумку – паспорта не оказалось. В остальных случаях первым делом необходимо сообщить об этом в полицию: паспорт будет считаться недействительным с момента подачи заявления. Сделать это можно в любом отделении, не только по месту жительства.В заявлении о пропаже паспорта потребуется указать место инцидента, дату утери, обстоятельства. Стоит помнить, что за утерю могут выписать штраф от 100 до 300 рублей. В отделение МВД подается и заявление о выдаче нового паспорта вместо утраченного, потребуется заплатить пошлину и приложить пакет документов. Заявления можно подать одновременно. Для восстановления потребуются две фотографии определенного образца, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы воинского учета (при наличии постановки на воинский учет). Новый паспорт должны оформить в течение 5 дней. Если за это время старый паспорт нашелся, пользоваться им уже нельзя. На всякий случай его следует проверить в базе недействительных паспортов МВД.Страховой номер индивидуального лицевого учета (СНИЛС) есть у каждого гражданина РФ и выдается он один раз на всю жизнь. Этот номер при утере документа не меняется. Раньше СНИЛС выдавался в виде зеленой пластиковой карточки. Но теперь, чтобы подтвердить свою регистрацию в системе индивидуального учета, вы можете получить уведомление, содержащее СНИЛС. Оно выглядит как обычная распечатка, в которой отражены все данные из страхового свидетельства. Получить уведомление можно через работодателя – для этого нужно обратиться в отдел кадров своей компании. Самозанятые или те, кто не работают, могут подать заявление в отделение Социального Фонда России.Восстановить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно бесплатно в страховой компании, которая его выдала. Если вы не помните, какая страховая компания выдала вам документ, обратитесь в поликлинику, за которой закреплены. Там вам расскажут, в какой медицинской страховой компании вы зарегистрированы. Информация о страховой компании также имеется в Территориальном фонде медицинского страхования. Еще один вариант — отправиться в другую страховую компанию и заказать новый полис. Любой человек может сменить страховую компанию раз в год. При подаче заявления потребуются паспорт и СНИЛС, для несовершеннолетних — свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей. Оформление нового полиса займет 30 дней, в это время можно будет получать медицинскую помощь по временному свидетельству.Свидетельства о заключении и расторжении браков, перемене имени, о рождении ребенка, смерти регистрируются в органах ЗАГС, данные хранятся в архивах. Получить повторные свидетельства взамен утерянных можно, обратившись в ЗАГС или в МФЦ. Потребуются заявление, документ, удостоверяющий личность, квитанция об уплате госпошлины.Восстановить водительское удостоверение можно в любом отделении Госавтоинспекции или чрез МФЦ. При подаче заявления необходимо также оплатить госпошлину, при наличии неоплаченных штрафов – погасить и эти задолженности. Понадобится также паспорт. Медсправка необязательна, но желательна: со справкой новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, оставшийся по старым правам.