У 64-летней липчанки попросили в долг 340 000 рублей со взломанного аккаунта — она перевела
Общество
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39 минут назад
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Липецкая вечЁрка: почему расползается асфальт, старики-разбойники и снова о бане
Сегодня, 28 февраля, чиновники задумались, почему расползается недавно уложенный асфальт, оперативники задержали пенсионерку, похитившую выпавший кошелек, и история со сносом бани может выйти на федеральный уровень.
Почему на дорогах образовываются ямы? Самый популярный ответ — температурные качели. Однако у заместителя начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Владимира Левочкина еще один вариант ответа на вопрос, годами мучающий липчан. Он грешит на сырью: нефтеперегонные заводы настолько отжимают все фракции, что оставшийся битум не такой вязкий, как ранее применяемый гудрон. Чтобы улучшить качество битума необходимы специальные присадки, вносят ли их при изготовлении асфальта — неизвестно. Анализы кернов, которые выбирает заказчик из уже уложенного дорожного полотна, не дают ответа на этот вопрос.
Новость взбудоражила комментаторов GOROD48 и они предложили свои варианты ответов на вопрос, почему весной вместе со снегом с дорог сходит асфальт.
— Качественный битум и специальные высокотехнологичные присадки стоят очень дорого, поэтому недобросовестные исполнители контрактов экономят именно на них. Если бы самой дорогой составляющей асфальта был бы песок, то не добавляли бы именно его, — уверен Ком Ментарий.
— Давайте я вам расскажу, почему: если дорога проходит по низине и сбоку от дороги не сделать водоотведение, то вода будет собираться на дороге, просачиваться под основание и размывать как песчаную подушку, так и щебеночную основу, что мы и наблюдаем на всех трассах Липецка, — написла Зоркий.
— Мне кажется, что дело в смесях, которыми посыпают зимой. Мы сами залили площадку перед гаражом, делали все хорошо, но бетон разрушается именно под колёсами, там где снег подтаивает от смесей, очень часто дороги не чистят, а сыпят сверху и получается каша, — предположила Валентина.
Между тем, управление главного смотрителя Липецка разыграло первый в этом году контракт из областной программы «Формирование современной городской среды в Липецкой области».
Торги на благоустройство пешеходной зоны на улице Вермишева, 6 выиграла компания ООО «Контрактстрой». До 1 августа она должна привести в порядок асфальтированные дорожки и обустроить газоны.
Полицейские задержали 62-летнюю липчанку. Ловкая женщина выхватила кошелек из под ног, уронившего его 70-летнего пенсионера. Последний не понял, куда делись деньги, однако кража попала на запись камеры наблюдения. В кошельке оказалась 31 500 рублей. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Эта новость также зацепила комментаторов, их мнения оказались диаметрально противоположными.
— Что упало, то пропало, выживает сильнейший! Особенно сейчас, — считает менелджер.
— А как можно украсть то, что просто лежит? — не понял Тот еще.
— Халява перевесила совесть, честь. А может их у этой женщины и не было? — задался вопросом Волонтер.
— Любой подобрал бы, не только эта женщина, простить её, суд не нужен, — уверен Николай.
— Воруют из-за нищеты? — спросил Вольф.
— Бессовестная, — думает я.
А в суд направили другое дело о краже. Охранник магазина присвоил забытую покупательницей банковскую карту и расплачивался ей в магазинах. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
— Я всегда стараюсь подбросить карты с минимальными средствами, чтобы посмотреть в суде, кто на нее покусился! — неожиданный комментарий оставила Белла.
— Интересное у вас изучение общественного поведения граждан, — отреагировал Тот еще.
Елецкий городской суд рассматривает дело 19-летней ельчанки, которая познакомилась в кафе с иностранным студентом, попросила у него телефон и перевела 2 500 рублей. Девушка ошиблась цифрой, деньги оказались на счету незнакомого человека, но судят теперь именно ее. А ведь даже не обогатилась!
И о щедрости липчан. У жительницы города попросили в долг 340 000 рублей со взломанного аккаунта, она перевела деньги. В таких случаях всегда возникает вопрос, почему жертвы мошенников не звонят знакомым и не уточняют причины обращения за деньгами. В полиции ответили, что обычно такие просьбы приходят поздно вечером и не все перезванивают, чтобы узнать подробности.
Чаплыгинский суд будет рассматривать уголовное дело по обвинению 18-летнего жителя Воронежской области в мошенничестве. Молодой человек участвовал в схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Жительница Чаплыгина отдала ему 700 000 рублей.
История с баней в военном городке может дойти до генеральной прокуратуры. Проданное два года назад на торгах заброшенное здание уже неделю находится в центре внимания липчан. После того как управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало строение выявленным объектом культурного наследия, его попытались снести. Историей заинтересовался журналист «Военного обозрения», который, возможно, сделает запрос в генеральную прокуратуру о законности сноса бани.
И тут коменаторы GOROD48 оставили неколько десятков мнений.
— Вообще, кидок был роскошный, — написал Викторм, по всей видимости, имея в виду фирму, купившую баню.
— Ну так, выкупайте у собственника это сооружение и землю. А то получается странный «бизнес». Непонятно, почему собственник должен «дарить» своё имущество, т. к. решили после продажи, что это объект культурного наследия, — добавил Местный.
— Кому-то место больше приглянулось, — сделал предположение Борец.
— Пусть конфликтуют интересы, всем все ясно, посмотрим чем кончится, помнится крепость сломать хотели на 20-м, теперь за баню взялись, — заинтересовался Петр.
— В бане парятся однако, а здесь галдеж только, в баню всех и забанить. Баня была неплохая, только уже лет как двадцать там туалет, — доложил Барель нефти.
— Вот уж нашли объект культурного наследия. Другой вопрос, надо ли строить на этом места дома. Мэрия в состоянии разобраться с учетом мнения жителей городка, — считает Петрович.
— Можно сделать из бани музей. В других городах один кирпичик остался и то хранят и восстанавливают. Липецк — это город, который был. Была минеральная вода с мозаикой — фонтанчики, были вековые деревья в парке, поменяли на высохшие туи, были аттракционы, был гранит, были кованные фонари и лавочки. Это город, который был, — высказал свое мнение Липчанин.
В последний день зимы в Липецке будет 2 градуса тепла. Хотя ночи, по-прежнем, холодные. Нынешней, по прогнозам синоптиков, ожидается от -2 до -9 градусов.
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