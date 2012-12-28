Липецкая вечЁрка: почему расползается асфальт, старики-разбойники и снова о бане

Сегодня, 28 февраля, чиновники задумались, почему расползается недавно уложенный асфальт, оперативники задержали пенсионерку, похитившую выпавший кошелек, и история со сносом бани может выйти на федеральный уровень.