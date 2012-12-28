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сегодня, 16:54
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В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру

Всего выявили 11 случаев поставок фальсификата – такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Охват школьников горячим питанием в Липецкой области увеличен до 95,2%. В детсадах и школах питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, которое основано на принципах здорового питания и согласовано с управлением Роспотребнадзора.

В ходе плановых и внеплановых проверок, профилактических визитов Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проверено 504 дошкольных и общеобразовательных организаций.

«В ходе проверок отобрано и исследовано более 994 проб пищевых продуктов, 5577 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,2%, по калорийности – 2%. Выявлено 11 (1,1%) случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов: пробы продуктов (это были молоко, сливочное масло, томатная паста, кабачковая икра) не соответствовали заявленному изготовителем составу. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации и материалы направлены в региональные Управления Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей продукции», – сообщает пресс-служба Управления.

школьное питание
школа
детский сад
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Комментарии (14)

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Дед Митяй
12 минут назад
Если уже кабачковая икра в стране поддельная, то о чем можно говорить еще?
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Ветеран
36 минут назад
Кормить детей дерьмом - совсем наш "социально направленный бизнес" оборзел. Нужны посадки иначе это никогда не кончится. Возможно этих нехороших людей кто-то крышует.
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Лиза
сегодня, 17:25
А почему производителей некачественной продукции не указали, может, мы тоже их употребляем.
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Петрович
сегодня, 17:23
Законы принятые и разработанные ни за что не отвечающими депутатами и исполняемые безответственными и некомпетентными чиновниками вот и вся беда. Пообещал на выборах и не исполнил свои предвыборные обещания - пожизненный запрет на участие в выборах и выплата в бюджет потраченных на него средств
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Сергей
сегодня, 17:19
Привлекут к уголовной ответственности или административной?
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Никто
15 минут назад
сам себя к ответственности привлекать не будет, тем более уголовной
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SS
сегодня, 17:17
Да кто бы сорвался, бизнес и ничего лишнего.
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Родитель
сегодня, 17:17
Московского организатора школьного питания Фьюжен уже 2 года как заменили на местных, а дело его живет. Липецкие коммерсанты сначала пустили пыль в глаза, а потом стали кормить такими же сурагатами.
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А шо
сегодня, 17:15
Вы думаете,а где Вам взять столько молока.За 24 года уничтожили колхозы и совхозы.Народ в сёлах 99%не держат скотину.Спасибо партии враждебной народу.
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Ага
16 минут назад
С 1991 по 2000 колхозы и совхозы же процветали:-)
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МК
сегодня, 17:12
А уж кабачки -то что не могут вырастить и натуральную икру сделать Их пруд пруди Свою икру делаю
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Буренка
сегодня, 17:08
Молочных продуктов продают больше, чем получают надои с коров.
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