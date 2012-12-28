В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру

Всего выявили 11 случаев поставок фальсификата – такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Охват школьников горячим питанием в Липецкой области увеличен до 95,2%. В детсадах и школах питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, которое основано на принципах здорового питания и согласовано с управлением Роспотребнадзора.В ходе плановых и внеплановых проверок, профилактических визитов Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проверено 504 дошкольных и общеобразовательных организаций.«В ходе проверок отобрано и исследовано более 994 проб пищевых продуктов, 5577 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,2%, по калорийности – 2%. Выявлено 11 (1,1%) случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов: пробы продуктов (это были молоко, сливочное масло, томатная паста, кабачковая икра) не соответствовали заявленному изготовителем составу. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации и материалы направлены в региональные Управления Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей продукции», – сообщает пресс-служба Управления.