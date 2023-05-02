Сегодня в Липецке: Касьянов день, масса концертов и самые популярные премиальные авто

Рассказываем все главное про день, из-за которого год считается високосным.
Зима прощается плюсом
В последний день зимы температура в Липецке поднимется выше нулевой отметки – до 2 градусов тепла. Уникальный день 29 февраля, который бывает раз в 4 года, пройдёт без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Бачурина, 10, 12, 13, 14, 15, 17; Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Гагарина, 45а, 43, 41а, 45, 41, 49, 47, 49а, 53, 55/2; Жуковского, 6, 6а, 9а, 11б, 13а, 15а; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; Папина, 31а, 33, 35, 37, 39; Семашко, 12; проспекта Победы, 106 а.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Бабушкина, Катукова, Кирова, Комсомольской, Меркулова, Сокольской, Чкалова, на проспекте Победы, в селе Мсёлки и в садоводчестве «Металлург-6».
С 8:00 до 18:00 возможно отключение света до 3-х часов на улицах Балакирева, Ватутина, Гоголя, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Садовом 2-м, Театральном, Яблочкина.
Пробки
Зимой и летом, и в стужу и в зной… доехать куда-либо у нас бывает проблематично из-за пробок. Выход один – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Которые могут показать, где скопление машин меньше.
Касьянов день
Сегодняшний день – особенный. Из-за него один год из четырёх насчитывает 366 дней.
Всё началось в 45 году до нашей эры, когда Юлий Цезарь ввёл юлианский календарь из 365 дней. Разделенных на 12 месяцев. Календарь прижился, но в середине XVI века астрономы заметили, что времена года стали начинаться примерно на 10 дней раньше. Чтобы исправить это, Папа Григорий XIII ввел в 1582 году григорианский календарь, который аналогичен юлианскому календарю, за исключением наличия високосных лет.
В христианской традиции 29 февраля посвящено Святому Касьяну, который жил в VI веке, был праведником и основал два монастыря во Франции. При жизни Касьян не был замечен ни в чём плохом, но на Руси его считали чуть ли не воплощением зла, а к Касьянову дню относились с покорением. Всё потому, что до Петра I год в нашей стране начинался 1 марта и Касьянов день отодвигал праздник, а ещё ему приписывали разные дурные ожидания.
День, подаренный для творчества (12+)
Именно так оценили 29 февраля в Липецкой государственной филармонии и решили провести в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) концерт симфонического оркестра (главный дирижёр — Михаил Мясников) совместно с солистом Вадимом Агеевым (фортепиано).
Гость закончил Московскую консерваторию и является лауреатом всероссийских и международных конкурсов: им. А. Шнитке (Саратов), им. В.И. Сафонова (Пятигорск), «Ibla Grand prize», Римский Международный конкурс пианистов, конкурс композиторов памяти О. Мессиана, «Premio Maoro Monopoli», имени Франческо Дюранда, имени Сигизмунда Тальберга, «Premio Maoro Monopoli», «Antonio Neapolitano Prize» (все — Италия) и других. Выступал с гастролями в городах России и многих стран, в том числе играл в зале «Карнеги-Холл» в Нью Йорке, давал мастер-классы в «Итальянском университете» (штат Арканзас, США).
В программе произведение Л. ван Бетховена (Концерт №2) П. Чайковского (Симфония №5).
Семейный дуэт (12+)
Неплохой концерт намечается и в музейно-выставочном центре (выставочном зале) на улице Ленина, 7.
В 18:00 здесь споёт для желающих автор собственных песен Алексей Бондаренко, который исполняет их в дуэте с женой Надеждой. Особый шарм лирическим композициям придаст тот факт, что они будут звучать среди картин из собрания русского музея.
Концерты
Сегодняшний день порадует любителей музыки. Концертов будет много.
В Детской школе искусств №4 в 12:00 выступит студент Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова Николай Кожевников (6+).
В Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) в 17:00 воспитанники заведения проведут концерт камерно-инструментальной музыки (6+).
В библиотеке имени П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) в 18:00 состоится концерт воронежского Автора-исполнителя Андрея Букреева (6+).
Андрей Букреев. Фото vk.com/newbukreev
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