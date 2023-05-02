Сегодня в Липецке: Касьянов день, масса концертов и самые популярные премиальные авто

Рассказываем все главное про день, из-за которого год считается високосным.

Зима прощается плюсом

В последний день зимы температура в Липецке поднимется выше нулевой отметки – до 2 градусов тепла. Уникальный день 29 февраля, который бывает раз в 4 года, пройдёт без осадков.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Бачурина, 10, 12, 13, 14, 15, 17; Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Гагарина, 45а, 43, 41а, 45, 41, 49, 47, 49а, 53, 55/2; Жуковского, 6, 6а, 9а, 11б, 13а, 15а; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; Папина, 31а, 33, 35, 37, 39; Семашко, 12; проспекта Победы, 106 а.







Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Бабушкина, Катукова, Кирова, Комсомольской, Меркулова, Сокольской, Чкалова, на проспекте Победы, в селе Мсёлки и в садоводчестве «Металлург-6».







С 8:00 до 18:00 возможно отключение света до 3-х часов на улицах Балакирева, Ватутина, Гоголя, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Садовом 2-м, Театральном, Яблочкина.

Пробки

Зимой и летом, и в стужу и в зной… доехать куда-либо у нас бывает проблематично из-за пробок. Выход один – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Которые могут показать, где скопление машин меньше.



