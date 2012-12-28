«Украли лом, казан, телевизор ламповый и ключи»

Жители частного сектора Липецка предупреждают друг друга о грабителях. Но в полиции пока таких заявлений нет.

В редакцию GOROD48 жители улицы Дарвина, которая находится в районе Ниженки.«Осторожно, грабители! В районе Ниженки орудует группа из трёх мужчин и одного мальчика. Они заходят в открытые дворы, всё высматривают, стучат в окна, и если хозяева выходят, то говорят, что хотят купить перьевые подушки и одеяла, чтобы отвлечь внимание. А на самом деле — хватают лопаты, лом, казан и всё, что можно унести... И нагло несут похищенное в машину, не обращая внимания на крики пожилых хозяев. Будьте бдительны, если к вашему дому подъехали «Жигули», и из машины вышли трое молодых мужчин, один из которых с бородой, и один мальчик, сразу снимайте их на камеру и вызывайте полицию», — говорилось в сообщении в редакцию.По словам автора обращения, 22 февраля такой случай произошёл с пожилой жительницей улицы Дарвина.— Бабуля очень расстроилась, кричала и плакала, но в полицию обращаться не стала. У женщины украли лом, казан, телевизор ламповый и главное — ключи от дома, ущерб не большой, но на здоровье пенсионерки это сильно отразилось. Дома был ещё дедушка — лежачий инвалид. Женщина хочет предостеречь соседей, потому что большая вероятность, что случай повторится, они ещё ключи от дома забрали, и пенсионерам в результате пришлось менять замок, — рассказали наши читатели.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции заявлений о подобных происшествиях пока нет. Такие бытовые кражи обычно носят сезонный характер и их пик приходится на лето: когда жители частного сектора работают на огородах, нежданные гости заходят к ним во двор и берут всё, что плохо лежит, а чаще всего — то, что можно потом сдать в скупку металла.