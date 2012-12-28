Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад

На минувшей неделе она снилась на 12%.

С 12 по 18 февраля в Липецкой области зарегистрировано более 7 тысяч случаев ОРВИ, 136 случаев коронавируса, 61 случай гриппа.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечается снижение на 12% числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей и снижение на 13% относительно эпидпорога.Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.