С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Здоровье
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13 минут назад
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
На минувшей неделе она снилась на 12%.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечается снижение на 12% числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей и снижение на 13% относительно эпидпорога.
Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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