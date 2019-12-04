«Быханов сад» стал центром зимних фотосессий

Липчане с радостью встретили зиму и отправились делать снимки.

Вчера в Липецке наступила настоящая зима — выпал снег. Кому-то приход зимы с ее сугробами и снегопадами — головная боль, а кому-то — возможность показать свой теплый гардероб и сделать «снежные» фото. Многие липчане вчера воспользовались приходом зимы и отправились на фотосессии. Липецкий сегмент Instagram засыпан, как город снегом, снимками из парка «Быханов сад». Именно там оказалось больше всего любителей эффектных зимних фото.