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сегодня, 11:33

«Быханов сад» стал центром зимних фотосессий

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#фото #зима #снег

Липчане с радостью встретили зиму и отправились делать снимки.

Вчера в Липецке наступила настоящая зима — выпал снег. Кому-то приход зимы с ее сугробами и снегопадами — головная боль, а кому-то — возможность показать свой теплый гардероб и сделать «снежные» фото. Многие липчане вчера воспользовались приходом зимы и отправились на фотосессии. Липецкий сегмент Instagram засыпан, как город снегом, снимками из парка «Быханов сад». Именно там оказалось больше всего любителей эффектных зимних фото.





















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#фото #зима #снег

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