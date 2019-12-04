Новости в instagram
сегодня, 11:33
«Быханов сад» стал центром зимних фотосессий
Липчане с радостью встретили зиму и отправились делать снимки.
Вчера в Липецке наступила настоящая зима — выпал снег. Кому-то приход зимы с ее сугробами и снегопадами — головная боль, а кому-то — возможность показать свой теплый гардероб и сделать «снежные» фото. Многие липчане вчера воспользовались приходом зимы и отправились на фотосессии. Липецкий сегмент Instagram засыпан, как город снегом, снимками из парка «Быханов сад». Именно там оказалось больше всего любителей эффектных зимних фото.
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.