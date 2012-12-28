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сегодня, 13:16
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Липецк — на 44 месте по строительству квартир

По объему строительства на одного жителя в Липецке к началу 2024 года пришлось 0,95 квадратного метра общей площади строящихся квартир – это соответствует 44 месту среди ста городов России. 

Рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир подготовило РИА Новости. В качестве показателя, по которому ранжировались 100 крупнейших городов России, выступила площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения.

Среди регионов Черноземья Липецк оказался на второй позиции. Лучший результат у Воронежа  22 место с 1,43 квадратного метра. Тамбов оказался на 63 месте (0,77 квадратного метра), Курск — на 83 месте (0,44 квадратного метра), Белгород — на 85 месте с 0,4 квадратного метра строящегося сейчас жилья в расчете на одного жителя. 

Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 5,12 квадратных метров жилья. Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится 3,44 и 3,39 квадратных метров жилья соответственно. Последнюю строчку занимает Мурманск. В этом северном портовом городе в настоящий момент строят лишь 0,02 квадратного метра на душу населения. Этот результат в 50 раз меньше среднего значения и в 250 раз хуже, чем у лидера. А в среднем по России показатель составляет порядка одного квадратного метра. 

строительство
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Комментарии (3)

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Город
34 минуты назад
в котором хочется жить)))))
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Вик
сегодня, 13:41
Интересно, я один не могу понять откуда в Липецке (город) в 2023 году появилось 475 тыс кв метров, если на конец сентября отчитывались всего о 156 тысячах, и найти более свежие данные в метрах просто не реально. Это что, еще и скромность?
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Колян
сегодня, 13:39
Сколько бед принесла льготная ипотека за 5 лет подняла стоимость жилья в 2 раза сума сойти жилье удвоилось в цене потому что огромный спрос на жилье а по вводу жилья лишь на 44-ом месте в итоге льготная ипотека оказалось со всем не льготной государство получило колоссальную нагрузку на бюджет субсидирования а липчане приобрели жилье хоть и по льготной ставке но в 2 раза дороже чем было еще несколько лет назад.
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