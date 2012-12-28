Липецк — на 44 месте по строительству квартир

По объему строительства на одного жителя в Липецке к началу 2024 года пришлось 0,95 квадратного метра общей площади строящихся квартир – это соответствует 44 месту среди ста городов России.

Рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир подготовило РИА Новости. В качестве показателя, по которому ранжировались 100 крупнейших городов России, выступила площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения.Среди регионов Черноземья Липецк оказался на второй позиции. Лучший результат у Воронежа 22 место с 1,43 квадратного метра. Тамбов оказался на 63 месте (0,77 квадратного метра), Курск — на 83 месте (0,44 квадратного метра), Белгород — на 85 месте с 0,4 квадратного метра строящегося сейчас жилья в расчете на одного жителя.Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 5,12 квадратных метров жилья. Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится 3,44 и 3,39 квадратных метров жилья соответственно. Последнюю строчку занимает Мурманск. В этом северном портовом городе в настоящий момент строят лишь 0,02 квадратного метра на душу населения. Этот результат в 50 раз меньше среднего значения и в 250 раз хуже, чем у лидера. А в среднем по России показатель составляет порядка одного квадратного метра.