Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Экономика
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сегодня, 13:16
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Липецк — на 44 месте по строительству квартир
По объему строительства на одного жителя в Липецке к началу 2024 года пришлось 0,95 квадратного метра общей площади строящихся квартир – это соответствует 44 месту среди ста городов России.
Среди регионов Черноземья Липецк оказался на второй позиции. Лучший результат у Воронежа 22 место с 1,43 квадратного метра. Тамбов оказался на 63 месте (0,77 квадратного метра), Курск — на 83 месте (0,44 квадратного метра), Белгород — на 85 месте с 0,4 квадратного метра строящегося сейчас жилья в расчете на одного жителя.
Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 5,12 квадратных метров жилья. Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится 3,44 и 3,39 квадратных метров жилья соответственно. Последнюю строчку занимает Мурманск. В этом северном портовом городе в настоящий момент строят лишь 0,02 квадратного метра на душу населения. Этот результат в 50 раз меньше среднего значения и в 250 раз хуже, чем у лидера. А в среднем по России показатель составляет порядка одного квадратного метра.
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