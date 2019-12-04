Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области потеплеет

2 414
#потепление
В Липецкой области потеплеет

В ночь с 4 на 5 декабря при прохождении по территории Липецкой области теплого фронта атлантического циклона ожидаются снег, мокрый снег, дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. 

6 и 7 декабря регион осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем также пройдут небольшие мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек., возможны порывы до 15-17 м/сек Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза.

 

2 414
#потепление

Комментарии (2)

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Елисей

7 минут назад
Я надеюсь, до +32 ? Или как????
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CI2 64T

8 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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