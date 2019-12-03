Спорт

55 минут назад

«Липецк» проиграл за две минуты до сирены

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«Липецк» проиграл за две минуты до сирены

Наша команда уступила одному из главных конкурентов.

Липецкие хоккеисты на своем льду уступили одному из прямых конкурентов в борьбе за место в «четверке», дающей право выхода в плей-офф, «Белгороду» со счетом – 2:3.

По ходу матча липчане отыгрались со счета – 0:2, имели шансы вырвать победу в концовке, но увы.… В очередной раз команду подвели собственные ошибки в обороне.

В первом периоде белгородцы отличились дважды, причем с интервалом всего в полторы минуты. На 10-й минуте лидера атак липчан Никиту Вахромеева «обокрал» в нашей зоне Александр Кравцов, умчался к воротам и бросил под перекладину. Голкипер Руслан Ялбуев в этом эпизоде тоже сплоховал: показалось, что он даже «потерял» ворота – слишком сместившись в ближний угол, он пропустил бросок под перекладину –0:1.

Вскоре липчане дали возможность игроку гостей Денису Китаеву добить шайбу в сетку с нашего «пятачка» - 0:2.

«Липецк» тоже ответил «двойным ударом»: двумя шайбами в течение 15 (!) секунд во втором периоде. Сначала Илья Орлов из-за ворот сделал передачу на Никиту Маняхина, и тот в одно касание поразил дальний угол – 1:2. Затем в сутолоке у ворот «Белгорода» все упустили Андрея Малых, и тот добил шайбу в сетку – 2:2!

В третьем периоде на авансцену вышел вратарь гостей Дмитрий Кропова, который, минимум, трижды спасал свою команду от верного гола. Расплата наступила за две с половиной минуты до сирены: вновь липчане позволили сопернику добить шайбу с «пятака». Победный гол забил Илья Егоров.

Концовку «Белгород» провел активно, не дав липчанам даже снять вратаря. Теперь вся надежда на повторный поединок этих же команд завтра в «Звездном» в 18.30.

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