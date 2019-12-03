В «Молодежном» выступили 600 каратистов. Фоторепортаж

«Новогодний Кубок» клуба «Белый Тигр» по традиции дал путевку в жизнь многочисленным начинающим спортсменам.

Во дворце спорта «Молодежный» состоялся один из самых массовых фестивалей единоборств Липецкой области – «Новогодний Кубок» на призы известного клуба каратэ «Белый Тигр».







Размах соревнований впечатляет – более 600 участников, причем возраст спортсменов колебался от 4-х лет и до взрослого. Особенностью соревнований является то, что для многих они – первые в жизни.







- Традиционно в «Новогоднем Кубке» на татами у нас выходят и те, кто начал заниматься только в этом учебном году и посещает тренировочный зал всего три месяца, - рассказал GOROD48 президент Липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, - Конечно, от новичков пока не приходится ждать искрометной техники и физической готовности, которая придет позже. Но желания и азарта им не занимать. Тем более, что первые соревнования многим запоминаются на всю жизнь.







Организаторы тоже постарались сделать турнир незабываемым для участников: у кого-то в коллекции засверкают первые в жизни спортивные медали, а все без исключения получили сладкий приз – новогодний подарок от Деда Мороза.







Сезон у воспитанников СК «Белый Тигр» набирает обороты: старшие воспитанники школы уже на предстоящих выходных будут отстаивать честь Липецкой области в чемпионате и первенстве России по киокусинкай в Санкт-Петербурге.

Во время «Новогоднего Кубка» участникам чемпионата страны нашлось особое дело – они выступили во время торжественной церемонии открытия с показательными выступлениями, в очередной раз убедившими бойцов и многочисленных зрителей, что каратэ – это прекрасный вид спорта. Технику каратэ показали и тренеры «Белого тигра».







Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.





