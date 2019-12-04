Volkswagen: внедорожники, которые вызывают привыкание

Выбираете автомобиль, который справится с плохими дорогами, но опасаетесь, что он не будет экономичным и стильным? Присмотритесь к модельной линейке внедорожников Volkswagen.

На российском рынке компания представляет три модели. Но этой троицы достаточно, чтобы «закрыть» большинство потребностей липецких автомобилистов.

Нужен компактный автомобиль? Присмотритесь к Volkswagen Tiguan. Он хорошо будет чувствовать себя и в пробках, и на не самых лучших дорогах, при этом уровень расхода топлива не заставит владельца нервничать. А компактность не означает недостатка пространства Благодаря вместительности Tiguan входит в число популярных семейных автомобилей, он подойдет и для того, чтобы развезти детей по школам в рабочие дни, и для того, чтобы всем вместе выбраться за город.

Volkswagen Teramont - самый большой автомобиль марки Volkswagen сегмента SUV. В его салоне с комфортом разместятся семь человек. Смотреть свысока на других участников дорожного движения позволят не только размеры, но и дизайн, а также мощь. Это — настоящий внедорожник, с полным приводом и высоким дорожным просветом.

Но при этом Teramont остается экономичным. Так, самый мощный в линейке бензиновый двигатель на 280 «лошадей» «ест» всего 12,4 литра.

Volkswagen Touareg — флагман линейки, витрина высоких технологий и стиля. У автомобиля — множество ассистентов помощи водителю и все положенные классу «навороты», благодаря которым он не потеряется в самых сложных дорожных условиях.

Все три модели во всем многообразии комплектаций можно найти в салоне официального дилера Volkswagen Автоимпорт. Заходите на сайт pkw.vw-ai.ru/purchase/available-cars/, заезжайте в салон на Московскую 79А.

"PR"

