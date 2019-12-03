Происшествия
56 минут назад
Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог
В аварии никто не пострадал.
Сегодня днем в Каменный лог с улицы Полиграфической скатился автомобиль«Хендай».
Автомобиль двигался в сторону парка «Победы», машина съехала на обочину, сбила металлический столб и скатилась по склону Каменного лога, чудом удержавшись на колесах.
Находившиеся в машине мужчина и женщина не пострадали.
Автомобиль двигался в сторону парка «Победы», машина съехала на обочину, сбила металлический столб и скатилась по склону Каменного лога, чудом удержавшись на колесах.
Находившиеся в машине мужчина и женщина не пострадали.
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