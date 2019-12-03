Происшествия

56 минут назад

Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог

8 1501
#авария #ДТП
Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог

В аварии никто не пострадал.

Сегодня днем в Каменный лог с улицы Полиграфической скатился автомобиль«Хендай».
  
Автомобиль двигался в сторону парка «Победы»,  машина съехала на обочину, сбила металлический столб и скатилась по склону Каменного лога, чудом удержавшись на колесах.  

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Находившиеся в машине мужчина и женщина не пострадали.

8 1501
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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пОтрЕот

9 минут назад
Отпетушитель, давай по стандарту - украина или америкосы.... а там дальше мож чё прояснится ))
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Ы

13 минут назад
Вот хендайчик с горочки спустился
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Отпетушителю

14 минут назад
Сам с себя начни
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Не местные

16 минут назад
Запутались в "трёх соснах!"
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1

18 минут назад
кирпичей наложили на все долгострои хватит
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Отпетушитель

26 минут назад
прикольно! кого петушить пока не понятно
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кокс

42 минуты назад
они не пострадали но на минуты не дышали
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слалом

44 минуты назад
сезон открыли. По первому снежку то оно хо-ро-шо-о-о...
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