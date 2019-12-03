Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог

В аварии никто не пострадал.

Сегодня днем в Каменный лог с улицы Полиграфической скатился автомобиль«Хендай».Автомобиль двигался в сторону парка «Победы», машина съехала на обочину, сбила металлический столб и скатилась по склону Каменного лога, чудом удержавшись на колесах.Находившиеся в машине мужчина и женщина не пострадали.