Общество

44 минуты назад

В пяти липецких школах объявлен карантин

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#Карантин #школа
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В пяти липецких школах объявлен карантин

Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.

В девяти классах пяти школ Липецка объявлен карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантине классы школ №№ 30,33,42,49 и 62. Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.

По последним данным Роспотребнадзора по Липецкой области, региону пока далеко до сезонной эпидемии. На конец ноября ОРВИ заболели 5 044 человека. Диагноз «грипп» этой осенью не был официально поставлен ни одному пациенту.
2 1000
#Карантин #школа
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Комментарии (2)

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Серый

3 минуты назад
Диагноз грипп в поликлиника ставить запрещено.
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Т

27 минут назад
Хотя, симптомы гриппа налицо... Очень резкое начало, слезотечение, очень высокая температура, боль в мышцах и т.д.
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