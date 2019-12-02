Общество
44 минуты назад
В пяти липецких школах объявлен карантин
Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.
В девяти классах пяти школ Липецка объявлен карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантине классы школ №№ 30,33,42,49 и 62. Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.
По последним данным Роспотребнадзора по Липецкой области, региону пока далеко до сезонной эпидемии. На конец ноября ОРВИ заболели 5 044 человека. Диагноз «грипп» этой осенью не был официально поставлен ни одному пациенту.
По последним данным Роспотребнадзора по Липецкой области, региону пока далеко до сезонной эпидемии. На конец ноября ОРВИ заболели 5 044 человека. Диагноз «грипп» этой осенью не был официально поставлен ни одному пациенту.
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