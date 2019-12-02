В пяти липецких школах объявлен карантин

Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.

В девяти классах пяти школ Липецка объявлен карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантине классы школ №№ 30,33,42,49 и 62. Некоторые классы уже завтра выйдут на занятия.



По последним данным Роспотребнадзора по Липецкой области, региону пока далеко до сезонной эпидемии. На конец ноября ОРВИ заболели 5 044 человека. Диагноз «грипп» этой осенью не был официально поставлен ни одному пациенту.