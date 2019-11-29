В Липецке из-за митинга ограничат розничную продажу алкоголя

3 декабря в Липецке будет временно ограничена розничная продажа алкогольной продукции. В этот день с 10:30 до 11:30 у мемориала «Вечный огонь» на площади Героев пройдет митинг.



Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, действующее законодательство запрещает розничную продажу спиртного в местах скопления граждан во время проведения массовых мероприятий.



