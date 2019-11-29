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сегодня, 16:17

В Липецке из-за митинга ограничат розничную продажу алкоголя

5 605
#митинг
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В Липецке из-за митинга ограничат розничную продажу алкоголя
3 декабря в Липецке будет временно ограничена розничная продажа алкогольной продукции. В этот день с 10:30 до 11:30 у мемориала «Вечный огонь» на площади Героев пройдет митинг.

Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, действующее законодательство запрещает розничную продажу спиртного в местах скопления граждан во время проведения массовых мероприятий.

5 605
#митинг
1

Комментарии (5)

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Граждане!точите лопаты

20 минут назад
Митинг посвящённый ЧЕМУ?? Слава "ЕР"
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Алкаш Со Стажем

43 минуты назад
А мне по фиг вообще! Я свою пью, свойскую!
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Дедушка

49 минут назад
это праздник совсем другой страны
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Николай

51 минуту назад
Что, опять на * идти?))
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Сара Коннор

57 минут назад
Чей митинг?))) Алкоголь, как и табак как наркотики вообще должены быть повсеместно запрещенны навсегда!)
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