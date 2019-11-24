Выходной маршрут

сегодня, 11:17

«Застывшее время»: брошенные дома и никого на километры вокруг

4 625
#Застывшее время
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«Застывшее время»: брошенные дома и никого на километры вокруг
В этот раз мы расскажем о деревне, в которой ни осталось и одного человека. Примечательно, что она называется Лысовкой, что и деревня двумя выпусками ранее. Но в отличии от предшественницы, здесь ни осталось вообще никого. Почему деревню покинули, и что оставили в брошенных домах, смотрите в нашем выпуске.

4 625
#Застывшее время
1

Комментарии (4)

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В СССР такого не было !

21 минуту назад
у меня в 1991 году была эрекция ого-го ! И башка кучерявая ! А сейчас не стоит и башка лысая вся ! Проклятый режим !
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Зачем

36 минут назад
Вы нам врёте.По телевизору говорят,что мы живём лучше всех.
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Да !

сегодня, 11:29
в СССР такого не было, Великий человек Путин ,долгие ему лета , Здоровья конечно же !.
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в СССР такого не было

сегодня, 11:27
с 1993г. с карты РФ исчезло 23,1 ! тыс. городов ,сел .деревень и ПГТ ,в котрых при СССР процветала налаженная и обустроенная жизнь, это больше чем уничтожено в войну .теперь там Мертвая Россия ,которую не показывают по едроэсэсовскому телевизору. сегодня при эффективных сидят с печкой возле газовой трубы ,потому что на народное достояние у народа денег нету.
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