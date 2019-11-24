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сегодня, 11:17
«Застывшее время»: брошенные дома и никого на километры вокруг
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В этот раз мы расскажем о деревне, в которой ни осталось и одного человека. Примечательно, что она называется Лысовкой, что и деревня двумя выпусками ранее. Но в отличии от предшественницы, здесь ни осталось вообще никого. Почему деревню покинули, и что оставили в брошенных домах, смотрите в нашем выпуске.
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27.10.2019 11:15Общество
В СССР такого не было !
Зачем
Да !
в СССР такого не было