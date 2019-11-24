Общество

17 минут назад

Кружки и секции в Доме детского творчества «Городской» будут работать в прежнем режиме

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#дом детского творчества #
Кружки и секции в Доме детского творчества «Городской» будут работать в прежнем режиме

В социальных сетях обеспокоенные родители начали распространять информацию о возможном закрытии филиала Дома детского творчества на улице Космонавтов - якобы, здание передают в пользование новой организации. 

Чтобы развеять слухи, глава Липецка Евгения Уваркина провела экстренное совещание.

- Мы ничего не закрываем, все секции и кружки будут работать, как и прежде, в том же здании. Единственное изменение, которое планируем, - перераспределение функций между департаментами образования и культуры. Разницы не заметят ни ребята, посещающие творческие объединения, ни их родители, - сообщила глава города.

Перераспределение необходимо, так как в учреждениях подведомственных департаменту образования могут заниматься лишь школьники. В то же время в Доме творчества есть ансамбль танца «Параллели», который объединяет воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, как до 18 лет, так и старше. Если учреждение перейдёт в ведение департамента культуры, возрастной барьер будет снят.

Дом детского творчества «Городской» - одна из старейших организаций дополнительного образования в Липецке. Он был создан на базе Дома пионеров, открывшегося в 1925 году. Сегодня дом детского творчества работает в двух корпусах - на улице Семашко и на улице Космонавтов. Здесь работают более 50 кружков и секций.

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#дом детского творчества #

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