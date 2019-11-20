Хет-трик Назарова позволил липецкому мини-футболу унести ноги в Москве

Сегодня наша команда набрала одно очка, но, судя по всему, потеряет три.

Липецкая команда по мини-футболу вырвала ничью в гостевом матче с середняком высшей лиги якутской «Зарей» - 4:4.

В команде, составленной в основном из иногородних «легионеров», сегодня героями стали коренные липчане: 23-летний Павел Назаров сделал хет-трик, а опытный 29-летний капитан команды Максим Истомин сравнял счет на предпоследней минуте. По ходу матча «Заря» выигрывала – 3:0, 4:1.

К счастью, ехать на выезд в Якутск липчанам не пришлось. «Заря» только числится в северной республике, а соперников принимает в Москве. Так, сегодняшний матч прошел на площадке столичного «Мосполитеха».

Счет на 14-й минуте открыл игрок хозяев Пестряков с самым что ни есть якутским именем – Дьулустан. Он же на 19-й минуте во второй раз огорчил вратаря липчан Ярослава Плево, а еще минутой спустя Никита Рычков и вовсе, казалось, снял все вопросы о победителе – 3:0.

Липецкая команда играла без своего лучшего бомбардира Романа Адамова, пропускавшего встречи из-за перебора желтых карточек. Его отсутствие сказывалось в атаке, но постепенно на первые роли вышел лучший снайпер команды прошлого сезона молодой Павел Назаров. За две минуты до перерыва он замкнул прострел Бориса Муратова, и возродил надежду на спасение игры.

Второй тайм начался с еще одного гола Рячкова, сделавшего «дубль» и вернувшего «Заре» комфортное преимущество – 4:1. Этот счет продержался аж до середины второго тайма, в этот момент букмекерский коэффициент на ничью приближался к 7-ми (т.е. выиграть можно в 7 раз больше поставленной суммы). После начались чудеса. Липчанам терять уже было нечего, вместо штатного голкипера они выпустили вратаря-гонялу (полевого футболиста, который играет по всей площадке, но при необходимости может брать мяч в руки у своих ворот, прим), в роли которого по традиции выступил Вадим Цай.

На 39-й минуте пятерке липчан удалась комбинация, точку в которой поставил Назаров – 4:2. Играть оставалось всего 5 минут, как Павел сумел оформить хет-трик. В этом эпизоде он сыграл, как заправский мастер: закрыл мяч корпусом ото всех, в том числе от вратаря и нашел возможность хитро ударить с разворота – 4:3.

А за 1 минуту и 9 секунд мастерски сыграл уже Истомин. Выдержав гроссмейстерскую паузу, он с ходу точно пробил в угол ворот «Зари» - 4:4.

Назаров мог стать и абсолютным героем матча, но на последней минуте его очередной могучий удар приняла на себя штанга, а то были бы «покер» и выигрыш.… Но все равно с учетом отыгранной по ходу матча форы, липчанам можно радоваться сегодняшней ничьей почти как победе. Команда сохраняет за собой место в верней части турнирной таблицы.

23 ноября подопечные главного тренера Сергея Малышева сыграют в гостях у уфимской «Алги», а 30 ноября в Нижнем Новгороде с «Оргхимом». Своим болельщикам ждать команду в родных стенах еще очень долго.

К слову, герой сегодняшнего матча воспитанник липецкого футбола Павел Назаров заключил контракт с мини-футбольным клубом одним из последних. Все потому, что ему предлагали весьма скромные условия. В итоге полезнейший игрок все-таки выбил для себя прибавку к зарплате. Но все равно остается одним из самых низкооплачиваемых в команде…







Поздравляем возродившегося Павла-бомбардира!

И еще. Липчане сегодня набрали одно очко, но рискуют… потерять три. Стало известно о том, что московский «Спартак» снялся с чемпионата, а по регламенту АМФР в случае если команда не доигрывает первый круг, то результаты ее игр аннулируются. Так что субботняя победа липчан над спартаковцами (дожили – «Спартак» проигрывает Липецку!), скорее всего, превратится в пшик.



«Заря» (Якутск) - Липецк - 4:4 (3:1)

Голы: Пестряков, 14 (1:0). Пестряков, 19 (2:0). Рычков, 20 (3:0). Назаров, 23 (3:1). Рычков, 28 (4:1). Назаров, 39 (4:2). Назаров, 45 (4:3). Истомин, 49 (4:4).

«Заря»: Евтушенко - А.Фёдоров, Костенко, Матицын, Чикир - Янник, Габибов, Пестряков, И.Дёмин - Рычков.

Липецк: Плево - Назаров, Цай, Коротаев, Муратов - Истомин, Кондратьев, Алханов, Ролдугин.

Предупреждения: Матицын, 35. Евтушенко, 38 (оба - Заря). Фолы: 10-7 (5-3).

20 ноября. Московская область, УСЗ «Полёт». 50 зрителей.

Фото группы липецкой команды «ВКонтакте» vk.com/mfc_lks