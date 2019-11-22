Липецкие бойцы ММА бросили вызов каратистам (ФОТО)

Итог – шесть медалей учеников Дриновского.

Липецкие бойцы замечательно выступили в Белгороде в первенстве ЦФО по всестилевому каратэ среди студентов.

Как сообщил GOROD48 тренер наших спортсменов Михаил Дриновский, в соседний город ездили 7 наших бойцов, из которых шестеро вернулись домой с наградами – 1 «золотой», 1 «серебряной» и 4 «бронзовыми».

Победителем соревнования стал наш Дмитрий Трушко (18-19 лет, вес до 80 кг), который выиграл два боя ввиду явного преимущества.







Остальные наши призеры относились к младшей студенческой возрастной категории – 16-17 лет. Артем Санин выиграл 2 боя из трех, и занял 2-е место.

«Бронзовые» медали добыли Павел Анциферов (до 60 кг), Вячеслав Шурупов, Кирилл Бессонов (до 64 кг), Денис Пшеничников (свыше 90 кг).

Отметим волю к победе Анциферова, которого в полуфинале смог остановить лишь будущий победитель турнира. Павел сумел собрать волю в кулак и в бою за «бронзу» выиграл у своего соперника болевым приемом на руку.

Все призеры соревнований получили путевки в финал студенческого чемпионата России, который скоро состоится в Москве.







Ученики и учителя



Подготовили бойцов Михаил Дриновский, Сергей Шушпанов и Сергей Мальцев.

Любопытно, что в секции Михаила Дриновского основными являются смешанные единоборства ММА, подготовку в этом виде проходят все бойцы. Всестилевое каратэ для них – смежный и родственный вид спорта, поскольку в нем кроме ударной техники допускаются захваты, болевые приемы и т.д.