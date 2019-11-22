Выбрана концепция реконструкции парка Победы

В ходе голосования победил проект №3.

В ходе голосования за концепции реконструкции парка Победы победил проект №3. Голосование проходило на портале «Открытый Липецк» и в Instagram мэра Липецка Евгении Уваркиной. Победившая концепция станет основой проекта благоустройства паркового пространства, которое стартует в 2020 году.В ближайшее время автора проекта-победителя пригласят в администрацию города для награждения и обсуждения предстоящих работ с экспертами. Победитель получит премию в размере 150 тысяч рублей, а также (по согласованию) его включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.Как известно, конкурс проектов по преображению парка Победы стартовал 8 октября. В его рамках жюри отобрало три лучших идеи из четырёх представленных, их вынесли на народное голосование. Авторов проектов-финалистов наградят дипломами и сувенирами. Конкурс на лучший проект парка Победы проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства.Ниже в галерее изображений можно увидеть подробное описание предложения по использованию существующих и созданию новых зон в парке Победы. Автор предлагает создать в зоне отдыха тематические площадки, интересные как взрослым, так и детям.