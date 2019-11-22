Общество

56 минут назад

Выбрана концепция реконструкции парка Победы

18 824
#реконструкция #парк Победы
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Выбрана концепция реконструкции парка Победы

В ходе голосования победил проект №3.

В ходе голосования за концепции реконструкции парка Победы победил проект №3. Голосование проходило на портале «Открытый Липецк» и в Instagram мэра Липецка Евгении Уваркиной. Победившая концепция станет основой проекта благоустройства паркового пространства, которое стартует в 2020 году.

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В ближайшее время автора проекта-победителя пригласят в администрацию города для награждения и обсуждения предстоящих работ с экспертами. Победитель получит премию в размере 150 тысяч рублей, а также (по согласованию) его включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.

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Как известно, конкурс проектов по преображению парка Победы стартовал 8 октября. В его рамках жюри отобрало три лучших идеи из четырёх представленных, их вынесли на народное голосование. Авторов проектов-финалистов наградят дипломами и сувенирами. Конкурс на лучший проект парка Победы проводит Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства.

Ниже в галерее изображений можно увидеть подробное описание предложения по использованию существующих и созданию новых зон в парке Победы. Автор предлагает создать в зоне отдыха тематические площадки, интересные как взрослым, так и детям.


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#реконструкция #парк Победы
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Комментарии (18)

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Талли Кельми (баба с наколками)

4 минуты назад
Ну что, липчане, вы сомневались, что мой проект победит? Табличку "Метро" уберу и пара миллиончиков на моем счете!!!
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Уваркиной

9 минут назад
В Молодежном хоть дорожки сделайте
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Матвей

11 минут назад
Руки прочь от парка победы! А в проекте №3 порадовал указатель "метро". Нужно добавить: "До ближайшей станции 450 км..."
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Ааааа

18 минут назад
Не троньте белочек
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Гостьслужащий

21 минуту назад
Гос.служащий, доказательств при нынешнем бандитско-уголовном режиме не будет.Как только режим сменится,сам-первый побежишь,теряя на ходу слюни,рассказывать сколько и кто своровал.
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Одуванчик

23 минуты назад
Доведите до ума нижний парк,каменный лог,и сделайте дорожки в парке-молодежный.Руки прочь от парка Победы!
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48

26 минут назад
Парк хороший! Главное - не навредить!
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Гос.служащий

28 минут назад
гость, готовьте свои доказательства, обозначенные Вами, настойчиво пригласим для Оглашения оных, (обналичить Вас-не составит трудности) ,на конец м-ца декабря Вас устроит?
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Плитка

28 минут назад
Бордюр. Лавочки. Все проблемы.
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Концепция уже принята

29 минут назад
Уложить плитку и бордюры-между сосен.
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