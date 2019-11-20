В России

27 минут назад

Следователь взял в заложники беременную супругу

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#захват в заложники
Следователь взял в заложники беременную супругу

На преступление решился сотрудник ростовского СКР.

В одной из квартир в центре Ростова-на-Дону 38-летний сотрудник местного Следственного комитета взял в заложники беременную жену. Инцидент произошел 20 ноября. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

- Центр Ростова из-за чрезвычайной ситуации пришлось оцепить, переговоры вела оперативная группа. Ткачев отпустил жену и сдался сотрудникам ФСБ, — уточнил источник издания «Газета Ростов».

Сейчас выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы. В отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. А на время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей. По данным «Газеты Ростов» подполковник Сергей Ткачев взял жену в заложники, когда к нему пришли с обысками в рамках уголовного дела в отношении задержанного генерала УФСИН Муслима Даххаева.
98
#захват в заложники

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