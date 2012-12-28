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Происшествия
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33 минуты назад
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В доме в Лебедянском районе нашли 1770 граммов конопли: дело направлено в суд
Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, мужчина сорвал несколько кустов дикорастущей конопли и привез растения к себе домой, где хранил для личного потребления до тех пор, пока 1770 граммов конопли не изъяли полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
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