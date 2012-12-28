В доме в Лебедянском районе нашли 1770 граммов конопли: дело направлено в суд

Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В Лебедянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Ольховка — уроженца Казахстана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.По версии следствия, мужчина сорвал несколько кустов дикорастущей конопли и привез растения к себе домой, где хранил для личного потребления до тех пор, пока 1770 граммов конопли не изъяли полицейские.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.