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сегодня, 12:22
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Липчане стали реже посещать кладбища на Пасху

В 2023 году примерно 20% горожан убирали могилы родных на Красную горку и Радоницу.

К предстоящей Пасхе 19 городских кладбищ убраны примерно на треть. С них вывезены около 3,5 тысяч кубометров мусора.



Сейчас кладбища продолжают приводить в порядок более 50 рабочих с помощью 43 единиц различной техники. В этом году у МБУ «Ритуальные услуги» оказалось больше времени на уборку, она началась 1 апреля.Завершить эту работу МБУ собирается за несколько дней до Пасхи — традиционного дня, когда липчане посещают кладбища.



На уборку кладбищ в этом году выделено 19,7 миллиона рублей — примерно столько же, сколько в 2023 году. На кладбища должны завезти 1 600 кубометров песка, наполнить водой 90 шестикубовых баков, в которых пришлось заменить 15 кранов. Их свинтили посетители.







И воды и песка должно хватить, если использовать их разумно, уверен начальник МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин. Песка завезли уже половину от запланированного, воды — 28%.

Евгений Лепекин обратил внимание липчан на то, что на кладбищах теперь установлены 150 бункеров для мусора. И попросил относить мусор именно в них, а не кидать на дорогу.



По наблюдениям Евгения Лепекина больше всего воды и песка расходуется на кладбищах ЛТЗ, старом Косыревском и Городском, так как их чаще всего посещают горожане.

— Площадь кладбища составляет 28,5 гектаров, захоронений — более 10 000. Времени на уборку уходит достаточно много. Очень много мусора. Мы работаем практически в круглосуточном режиме, — говорит смотритель Городского кладбища Ольга Лукьянчикова.

Горожанам стоит обратить внимание не то, что подъездная дорога на кладбище Сырского Рудника не до конца просохла.

Липчане между тем стали отходить от традиции посещать кладбища на Пасху. Например, в прошлом году примерно 20% горожан делали это к Красной горке и Радонице.

Тем не менее, МБУ ожидает наплыв посетителей в выходные текущей и следующей недель, а также в Чистый четверг — 2 мая.

Проезд на кладбища сейчас открыт, но в праздники, с большой долей вероятности, его для машин закроют.


уборка кладбищ
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
7 минут назад
Мы же все выросли в Советской стране.Долой предрассудки.
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Гость
7 минут назад
когда кто может, тогда и ходит! И нечего из этого проблему делать!
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Некто
16 минут назад
Все делается для того, чтоб народ перестал на Пасху ходить на кладбище.
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Да
21 минуту назад
У стариков на кладбищах уже и дети старики, а внукам ничего не надо
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zzloyzz
58 минут назад
Неискоренимая традиция посещать кладбища на * семидесятилетнюю историю, у граждан не было широкой возможности "придти к кресту" в другую дату. Вот и привыкли.
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АННА
сегодня, 12:54
Когда в городе уже построют крематорий?
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ХОСТЬ
сегодня, 12:46
ну а кому убирать? население вымирает, уезжает,да и просто работает наизнос по 10-14 часов,не до уборок вообще и тем более, кладбищ. тем более, часто похоронены не там, где жили , а гораздо дальше географически.
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